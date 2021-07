Zapojené sú do nej aj Nové Zámky: Certifikovali medzinárodnú kultúrnu cestu

Cyrilo-metodská cesta, ktorú už niekoľko rokov budujú organizácie v Nitrianskom i Zlínskom kraji, bola certifikovaná na Európsku kultúrnu cestu.

6. júl 2021 o 10:36 TASR

NITRA. V konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa táto cesta zaradila do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, akou je napríklad aj známa Svätojakubská cesta, informoval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.

V Rade Európy je oficiálne certifikovaných 45 kultúrnych ciest, Slovensko je zapojené do štyroch z nich.

Zachovať odkaz Cyrila a Metoda

Novocertifikovaná kultúrna cesta je venovaná zachovávaniu a šíreniu odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich priamych učeníkov, ktorí stáli pri zrode slovanských kultúr.

Oficiálnu sieť Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda tvorí 19 členov zo šiestich krajín. Základnú sieť cesty by mali tvoriť trasy spájajúce najvýznamnejšie včasnostredoveké a veľkomoravské centrá Olomouc, aglomeráciu Staré Město – Uherské Hradiště, Mikulčice, Břeclav, Znojmo, Bratislavu, Nitru a Trenčín.

Z jadra by mali smerovať ďalšie vetvy. Jedna z nich by mala smerovať juhovýchodným smerom, spájať bude centrá na Morave a juhozápadnom Slovensku s Maďarskom, Srbskom, Rumunskom, Macedónskom, Bulharskom, Tureckom, Gréckom a Ukrajinou.

Druhá, juhozápadná trasa, bude spájať veľkomoravské jadro cez Rakúsko, Bavorsko, Slovinsko s Talianskom a Rímom.

Tretia vetva bude spájať Moravu a západné Slovensko s Malopoľskom a východným Sliezskom.

Južné pokračovanie cesty by malo ísť cez Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu do Albánska a Macedónska. Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda by nemala byť vyznačená ako jednoduchá komunikácia, ktorá bude spájať len jednotlivé kľúčové lokality.

Zapojené sú aj Nové Zámky

Mala by predstavovať rôzne varianty trás s označenými bodmi, atrakciami, ktoré ležia v blízkosti. Pri putovaní medzi nimi by mal mať pútnik možnosť voľby dĺžky trasy, druhu presunu i možnosť výberu navštívených miest.

Trasa cesty na území Nitrianskej diecézy nemá líniový, ale sieťový charakter. Spája všetky významné lokality a miesta, ktoré sa viažu na veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu.

„Popri existencii kultúrnych a historických pamiatok sa na tomto území konajú aj mnohé aktivity, napríklad púte, cyrilo-metodské slávnosti v Nitre, Bojnej či v Komárne.

Nachádzajú sa tu muzeálne a archeologické expozície v Nitre, Bojnej, Leviciach, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, historické festivaly včasnostredovekého života, festivaly kresťanského divadla a koncerty v Nitre, Močenku, Bojnej.

Súčasťou trasy sú aj expozície s autentickými exponátmi umiestnené v lokálnych a regionálnych múzeách v Nitre, Bojnej, Komárne, Nových Zámkoch, Leviciach či Topoľčanoch,“ pripomenul koordinátor budovania cesty v Nitrianskom samosprávnom kraji Tibor Ujlacký.

