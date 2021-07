Za testovanie si zaplatíme aj v okrese Nové Zámky: ZOZNAM odberných miest a ceny

Takmer všetky odberné miesta v meste skončili. V Komárne sú k dispozícii tri.

1. júl 2021 o 18:10 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Od štvrtka 1. júla skončila na Slovensku väčšina mobilných odberových miest. Zo 600 ich ostalo 180.

"Antigénové testovanie už nie je financované štátom a teda prevádzkovateľ má plné právo požadovať za vykonanie testu poplatok," uviedol rezort zdravotníctva.

V Zámkoch ostalo jediné

Priamo v Nových Zámkoch je možné otestovať sa iba na Michalskej bašte 27, pri parkovisku za Ajaxom.

K dispozícii je od pondelka do piatka (08:00 - 16:00), aj v sobotu a nedeľu (08:00 - 12:00). Za antigénový test zaplatíte 20 eur. Registrovať sa možno priamo na mieste. Do budúcna by malo ponúkať aj PCR testovanie, jeho cena zatiaľ známa nie je.

Na mieste vydávajú testovaným aj potvrdenie, aj v angličtine či chorvátčine.

Ostatné odberné miesta v meste zavreli, netestuje sa ani pred nemocnicou.

Štúrovo a Šurany

V Štúrove ostalo fungovať tiež len jedno odberné miesto. Na Sobieskeho 5 sa bude testovať od pondelka do piatka od 08:00 do 13:00 a v sobotu a nedeľu od 08:00 do 12:00. Antigénový test stojí 20 eur, objednávať dopredu sa netreba.

V Šuranoch vás otestujú na Komenského 2 a to od 08:00 do 16:00 (pondelok - piatok) alebo cez víkend (08:00 - 12:00). Antigénový test stojí 20 eur.

Medzi ľuďmi sa pochopiteľne dvihla vlna nevôle. Niektorým prekáža spoplatnenie testov, iní ich apriori odmietajú.

"Tam, kde budú pýtať test, otočím sa na päte a idem preč. Veď oni zbadajú ten pokles zákazníkov a príde na nich. Očkovať ma nikto nikdy neprinúti," píše na sociálnej sieti Veronika Šimeková.

"Cintoríny sú plné takýchto hrdinov," oponuje jej Michal Cvik. "Dám sa zaočkovať vtedy, keď oni budú brať zodpovednosť za vakcínu, ktorú mi pichnú a nie kvôli dovolenke pri mori alebo aby som mohla ísť na nejaký futbalový zápas," napísala v diskusii Silvia Kostolna.

Okres Komárno

V Hurbanove bude testovanie od 6. júla pokračovať na Novozámockej 182/102 - denne od 12:30 do 16:30.

Priamo v Komárne sú k dispozícii tri odberné miesta:

V nemocnici na Mederečskej 39, hlavný vchod (Pondelok - piatok od 07:30 do 11:30 a od 12:00 do 14:30). Rezervovať sa treba cez web nemocnice.

Druhé miesto v nemocnici bude fungovať od 7:30 do 14:30.

Senný trh 799/6, Zdravcentrum (Pondelok - nedeľa od 12:30 do 16:30).

