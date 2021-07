AKO STE HLASOVALI: Ponechať alebo zrušiť hazard v Nových Zámkoch?

Mesto jeho úplný zákaz nepodporuje. A čo si myslíte vy - naši čitatelia? Takéto sú výsledky ankety medzi čitateľmi.

13. júl 2021 o 19:04 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Hazardu sa v meste darí. Len nedávno otvorili herňu na Hlavnom námestí, pár metrov od kostola.

Primátor síce na jeseň vyhlásil, že bude proti hazardu bojovať, mesto však usúdilo, že aktuálne regulácie hazardu zo strany štátu sú dostatočné. To sa nepáči časti poslancov ale ani verejnosti. Opozícia preto prišla s dvomi návrhmi, ako túto problematiku vyriešiť.

Anketa medzi čitateľmi

Na našom webe sme dali čitateľom na výber – či by uvítali úplný zákaz hazardu v meste, prípadne, či by ho regulovali iba na zákaz herní a povolenie kasín.

Z 1072 respondentov sa až 858 (80 %) vyjadrilo, že by hazard v meste úplne zakázalo.

Ďalších 68 (t.j. 6,3 %) by ho obmedzilo s tým, že herne by zakázalo, no kasína by povolilo. Reguláciu vytlačenia herní a kasín na perifériu mesta by volilo 62 hlasujúcich, čo predstavuje 5,8 %.

Aktuálnu situáciu by volilo a nič by na nej nemenilo 7,8 % opýtaných.

Anketa:

Ako by ste rozhodli o hazarde v Nových Zámkoch? Hazard treba úplne zakázať. Aj herne, aj kasína 858 Hazard treba obmedziť. Herne zakázať, kasína povoliť. 68 Hazard treba obmedziť. Herne aj kasína vytlačiť na perifériu. 62 Hazard netreba obmedziť. Nech to ostane tak, ako to je teraz. 84 Hlasovalo: 1072

Anketa už bola ukončená.

Hlasovanie čitateľov o budúcnosti hazardu v Nových Zámkoch (zdroj: )

Dva návrhy

Časť poslancov predložila dva návrhy regulácie resp. zákazu hazardu v meste. „Hazard v meste je potrebné či už regulovať alebo istým spôsobom zakázať,“ povedal Ivan Katona, jeden z predkladateľov oboch návrhov.

Prečítajte si aj Porciunkula tento rok v Nových Zámkoch BUDE. No so zásadným obmedzením Čítajte

Úplným zákazom herní a kasín chcú poslanci zakázať herne v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod, služby, kultúru, verejnú zábavu či v bytovkách. V prípade kasín tento návrh nezahŕňa ich umiestnenie v bytových domoch.

Druhým návrhom chceli opoziční poslanci aspoň regulovať lokalizáciu prevádzok s hazardom. Ten hovorí o tom, že herne by nemohli stáť menej ako 500 metrov od škôl alebo sociálnych zariadení.Zároveň by herňa nemohla byť menej ako 200 metrov od inej herne.

Buď by zmizol alebo by ostal iba na periférii

„Je možné, že v takom prípade by herne mohli vznikať len na periférii mesta. Nemohli by vznikať tak, ako teraz, že pribudla herne v blízkosti kostola v centre mesta,“ dodal Ivan Katona.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pripadá mi to ako falošná agenda pelotónu poslancov. Na jednej strane bránia tomu, aby sa mesto rozvíjalo a nepodporia ľudí, ktorí chcú do rozvoja investovať. Na druhej strane mám pocit, že je to veľmi lacná a priesvitná agenda. Nevidím žiadne opodstatnenie ani zmysel týchto návrhov,“ tvrdí poslanec Ladislav Borbély, ktorý je spoluvlastníkom budovy v centre mesta, kde vznikla doposiaľ posledná z herní.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Opravia frekventovanú cestu z Nových Zámkov. Stáť to bude niekoľko miliónov eur Čítajte

Radnica navrhuje zákaz herní v meste s výnimkou kasína. Mesto pritom má vlastný návrh nariadenia, ktoré zakazuje umiestniť herňu v určitých budovách. Nepracuje však s podmienkou vzdialenosti od škôl.

Ani jeden z opozičných návrhov medzi poslancami neprešiel.

Úplný zákaz mesto nepodporuje

„Absolútny zákaz hazardu na území mesta by poviedol nielen k zníženiu príjmov mesta, ale aj k presunu prevádzkovateľov hazardných hier do okolitých miest, čím sa priestorová dostupnosť sťaží, ale nie eliminuje,“ argumentuje mesto. „Rovnako nežiaducim a veľmi negatívnym dôsledkom úplného zákazu hazardu môže byť vznik ilegálnych herní a tým aj zvýšená kriminalita,“ dodáva radnica.

Výpadok v rozpočte

V roku 2019 pritieklo z hazardu do mestskej pokladne 354-tisíc eur, minulý rok to bolo 309-tisíc eur. V minulosti mohlo mesto hazard obmedziť, ak sa proti nemu v petícii vyjadrilo 30 percent obyvateľov. Na jeseň 2020 sa od tohto pravidla upustilo, regulácia je už v rukách samosprávy.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Poslanec NRSR Linhart podal trestné oznámenie na primátora Nových Zámkov, hovorí o korupcii a vyhrážaní Čítajte

„Keď je 30 percent ľudí za zrušenie, to beriem. Ale teraz je tu riziko, že niekoľko ľudí môže hlasovať za to, aby niekomu zrušili podnikanie,“ povedal Peter Velecký, vedúci finančného odboru na radnici. „Je to alibistické tvrdenie. Iste, takéto podnikanie prináša mestu príjmy. Ale má to aj negatívne dopady na spoločnosť,“ myslí si opozičný poslanec Martin Vyžinkár.

Licencie na päť rokov

Prevádzkovatelia herní majú vydanú licenciu platnú päť rokov. Ak by zákaz herní v meste prešiel,

„Nie je pravda, že o rok alebo o dva-tri príde k veľkému výpadku v rozpočte. Prevádzkovatelia herní tu minimálne päť rokov ostanú a budú odvádzať poplatky mestu. Podľa mňa sa dajú tie príjmy nahradiť inými, asi rozumnejšími aktivitami,“ oponovala poslankyňa Eva Polerecká.

Mesto pripraví návrh na reguláciu hazardu. „Predpokladám, že o tom bude bohatá diskusia,“ uzavrel primátor Klein.