Dvojicu z Nových Zámkov a Dvorov obvinili z prípravy úkladnej vraždy

Národná kriminálna agentúra vyšetruje úkladnú vraždu v štádiu pokusu. Obvinili už dve osoby z Nových Zámkov a Dvorov nad Žitavou.

24. jún 2021 o 14:37 Anton Hrachovský

GBELCE. Národná kriminálna agentúra zasahovala pri policajnej akcii MRCHA v obci Gbelce v okrese Nové Zámky.

Prístup k najnovším videám

Zadržali pri nej dve osoby, ktoré obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, spáchanej v štádiu prípravy. Ide o I. P. z Dvorov nad Žitavou a R. S. z Nových Zámkov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako policajti uviedli, obvinená osoba I. P. mala chcieť získať majetkový prospech, čomu mala brániť jej vlastná matka a manžel.

Prečítajte si aj Tragédia v okrese Nové Zámky: Motorkár na mieste podľahol zraneniam, FOTO Čítajte

Jednu osobu vzali do väzby

"Preto mala obvinená osoba hľadať spôsob ich fyzickej likvidácie. V odstránení prekážky týmto spôsobom ju mala aktívne podporovať druhá obvinená osoba R. S.," dodali muži zákona.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyšetrovateľ chcel, aby obvinených vzali do väzby. "Sudca špecializovaného trestného súdu návrhu prokurátora čiastočne vyhovel a do väzby vzal obvinenú osobu I. P. Dôvodom bola obava, že by mohlo dôjsť k dokonaniu činu," uzavrela polícia.

Prečítajte si aj FOTO: Nehody pri Nových Zámkoch si v roku 2021 vyžiadali už niekoľko životov Čítajte

Prečítajte si aj FOTO: Tragédia kúsok od Nových Zámkov. Pri nehode zahynul jeden človek Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí