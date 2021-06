HLASUJTE: Zakázať hazard v Nových Zámkoch alebo nie?

Mesto úplný zákaz hazardu nepodporuje. Opoziční poslanci predstavili dva návrhy ako ho regulovať, resp. zakázať? Ktorý z nich by ste podporili vy? Hlasujte v článku.

23. jún 2021 o 12:28 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Ako to bude s hazardom v meste? Zakáže ho mesto? Alebo ho bude nejakým spôsobom regulovať? Alebo to ostane tak, ako to je teraz?

Opoziční poslanci predložili dva návrhy nariadení o regulácii resp. zákaze hazardu v meste. S pochopením sa u zvyšnej časti poslancov zatiaľ nestretli.

Dva návrhy

Úplným zákazom herní a kasín chcú poslanci zakázať herne v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod, služby, kultúru, verejnú zábavu či v bytovkách. V prípade kasín tento návrh nezahŕňa ich umiestnenie v bytových domoch.

Druhým návrhom chceli opoziční poslanci aspoň regulovať lokalizáciu prevádzok s hazardom - v prípade, že by ich prvý návrh neprešiel.

Návrh hovorí o tom, že herne by nemohli stáť menej ako 500 metrov od škôl alebo sociálnych zariadení. Zároveň by herňa nemohla byť menej ako 200 metrov od inej herne.

Buď by zmizol alebo by ostal iba na periférii

„Je možné, že v takom prípade by herne mohli vznikať len na periférii mesta. Nemohli by vznikať tak, ako teraz, že pribudla herne v blízkosti kostola v centre mesta,“ dodal Ivan Katona, jeden z tých, ktorí oba návrhy predložili.

Mesto pritom má vlastný návrh nariadenia, ktoré zakazuje umiestniť herňu v určitých budovách. Radnica navrhuje zákaz herní v meste s výnimkou kasína. Nepracuje však s podmienkou vzdialenosti od škôl.

Ani jeden z opozičných návrhov zatiaľ medzi poslancami neprešiel, o návrhu mesta sa nehlasovalo.

Úplný zákaz mesto nepodporuje

„Absolútny zákaz hazardu na území mesta by poviedol nielen k zníženiu príjmov mesta, ale aj k presunu prevádzkovateľov hazardných hier do okolitých miest, čím sa priestorová dostupnosť sťaží, ale nie eliminuje,“ argumentuje mesto vo vlastnom návrhu VZN.

„Rovnako nežiaducim a reálne hroziacim veľmi negatívnym dôsledkom úplného zákazu hazardu bude vznik ilegálnych herní a tým aj zvýšená kriminalita,“ dodáva radnica.

Výpadok v rozpočte

V roku 2019 pritieklo z hazardu do mestskej pokladne 354-tisíc eur, minulý rok to bolo 309-tisíc eur. V minulosti mohlo mesto hazard obmedziť, ak sa proti nemu v petícii vyjadrilo 30 percent obyvateľov. Na jeseň 2020 sa od tohto pravidla upustilo, regulácia je už v rukách samosprávy.

„Keď je 30 percent ľudí za zrušenie, to beriem. Ale teraz je tu riziko, že niekoľko ľudí môže hlasovať za to, aby niekomu zrušili podnikanie,“ povedal Peter Velecký, vedúci finančného odboru na radnici.

Licencie na päť rokov

Prevádzkovatelia herní majú vydanú licenciu platnú päť rokov. Ak by zákaz herní v meste prešiel,

„Nie je pravda, že o rok alebo o dva-tri príde k veľkému výpadku v rozpočte. Prevádzkovatelia herní tu minimálne päť rokov ostanú a budú odvádzať poplatky mestu. Podľa mňa sa dajú tie príjmy nahradiť inými, asi rozumnejšími aktivitami,“ oponovala poslankyňa Eva Polerecká.

Primátor povedal, že mesto pripraví návrh na rokovanie na budúce zastupiteľstvo.

Anketa

Zástupcovia mesta tvrdia, že nie je jasné, koľko ľudí podporuje zákaz hazardu v meste. Poslanec Podbehlý si spravil anketu na svojom profile na sociálnej sieti. Ako na ostatnom zastupiteľstve zreferoval, zhruba 200 ľudí podporilo zákaz a asi piati boli proti zákazu.

Anketu sme pre vás pripravili aj my. Ako by ste rozhodli o hazarde v Nových Zámkoch vy? Dajte nám vedieť v ankete nižšie, prípadne sa vyjadrite aj v komentároch.

