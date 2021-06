V okresoch Nové Zámky a Komárno hrozí vyššie riziko vzniku požiarov

V prípade nerešpektovania zákazov môžu hasiči uložiť pokuty.

21. jún 2021 o 11:49 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Vysoké teploty, aké Slovensko zažíva v posledných dňoch, môže v prírode zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov. Pre niektoré okresy vyhlásili hasiči čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Prístup k najnovším videám

Článok pokračuje pod video reklamou

Platí aj v okresoch Nové Zámky a Komárno

Od soboty 19. júna od 12:00 platí aj pre okresy Nové Zámky a Komárno.

V tomto čas je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v prírode či používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj V okresoch Nové Zámky a Komárno opravia viacero ciest Čítajte

Rovnako sa nemôžu vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Hrozia pokuty

V prípade nerešpektovania zákazov môžu hasiči uložiť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe pokutu do výšky 16 596 eur. U fyzickej osoby to môže byť do výšky 331 eur.

Prečítajte si aj Ako budú v Nových Zámkoch fungovať škôlky počas letných prázdnin Čítajte

Prečítajte si aj Zo Semerova až na EURO 2020: Marek pripravil pre dcéru Terezu krásny darček Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí