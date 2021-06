Zo Semerova až na EURO 2020: Marek pripravil pre dcéru Terezu krásny darček

Otec s dcérou sa vydali fandiť Slovákom na šampionáte.

14. jún 2021 o 19:30 TASR

PETROHRAD. Darček na dvadsiate narodeniny dcére Tereze v podobe zápasu Poľsko - SR na EURO 2020 v Petrohrade pripravil slovenský fanúšik a jej otec Marek.

Prístup k najnovším videám

Dvojica zo Semerova, malej dedinky v okrese Nové Zámky, bude na petrohradskom štadióne silno fandiť slovenskej futbalovej reprezentácii v prvom súboji na finálovom turnaji.

Darček k dvadsiatke

Merať cestu do mesta na Neve sa rozhodli potom, ako o organizáciu prišiel írsky Dublin.

Prečítajte si aj NOVÉ ZÁMKY SA STALI MAJSTRAMI JUNIORSKEJ EXTRALIGY DO 20 ROKOV VO FUTSALE Čítajte

"Rozhodli sme sa v čase zmeny termínu z Dublinu do Petrohradu. Petrohrad je naša srdcovka. Dcére sme to spravili ako prekvapenie na dvadsiate narodeniny. Sme v Petrohrade len na jeden zápas, na ten druhý so Švédskom už nie," povedal milovník futbalu a rodič v jednej osobe.

Spolu s ďalšími priaznivcami spod Tatier absolvovali rušné momenty pri prílete do dejiska, ale pred štadiónom už žiarili spokojnosťou.

Negatívne testy, pozitívna nálada

"Absolvovali sme prvý PCR test, na letisku bolo trochu viac problémov s papierovačkami, ale dobre to dopadlo. Akurát sme museli po pristátí v Rusku ešte raz vyplniť formulár a spravili nám dokonca aj ďalšie PCR testy tu v Rusku. Takže môžeme byť spokojní, sme negatívni a môžeme pozitívne fandiť."

Prečítajte si aj V okresoch Nové Zámky a Komárno opravia viacero ciest Čítajte

Mladá obdivovateľka výberu Mareka Hamšíka a spol. sa z darčeku veľmi potešila: "Je úplne parádny, veľmi sa teším, že som dnes tu a môžem vidieť mesto aj zápas."

Obaja členovia rodiny sú veľkými futbalovými fanúšikmi. "Sme naozaj veľkí. Na Slovensku je moja srdcovka Slovan a medzinárodne to vám povie dcéra..." "Tak samozrejme FC Barcelona," prezradila Tereza.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Od malička sme fanúšikmi Barcelony, odkedy tam prestúpil Messi. Viackrát sme boli aj v Barcelone pozrieť si futbal," vysvetlil Marek.

Obaja sa tiež nezdráhali odhadnúť výsledok pondelkového duelu na Štadióne Krestovskij.

"Bude to ťažké, v novinách všetci favorizujú Poliakov, ale ja si myslím, že naši majú na to, aby uhrali dobrý výsledok. Čo je remíza. Tip na výsledok je 0:0," prognózoval otec, dcéra bola optimistickejšia: "Vyhráme 2:1, ale strelcov gólov odhadnúť neviem."

Prihlásiť sa na odber videí