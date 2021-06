Ako budú v Nových Zámkoch fungovať škôlky počas letných prázdnin

Ako budú fungovať mestské škôlky v Nových Zámkoch počas letných prázdnin? Ktoré škôlky a kedy budú úplne zavreté a ktoré zatiaľ prichýlia ich deti? Upravil sa problém s nevyčerpanými dovolenkami učiteliek?

16. jún 2021 o 11:20 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. „Nemám s tým problém. Som rada, že aspoň nejaká škôlka bude otvorená. Jasné, bude to pre malého niečo nové, ale určite tam bude mať kamošov,“ povedala Mária na margo toho, že v auguste bude dva týždne otvorená iba škôlka na Bitúnkovej. Práve v nej sa budú sústreďovať aj deti z iných mestských škôlok.

„Počas pandémie som ostala pracovať z domu, na OČR. Ani ja, ani manžel sme nepracovali v prvej línii,“ hovorí Mária z Nových Zámkov. Ich deti sa tak do škôlky nedostali. S manželom už žijú v Andovciach, no ich syn chodí do škôlky na Šoltésovej v Zámkoch.

Fungovať budú všetky škôlky, niektoré s prestávkami

Počas letných prázdnin budú v prevádzke všetky mestské škôlky, s niekoľkými výnimkami. Rozhodli o tom poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve.

Práve táto téma zarezonovala pred pandémiou medzi zamestnancami škôlok a rodičmi. Poslanci vtedy odhlasovali, aby boli v auguste všetky mestské škôlky zavreté.

Dôvodom bolo priveľa nevyčerpaných dovoleniek a vyčerpanie zamestnancov škôlok. S rozhodnutím množstvo rodičov nesúhlasilo. Primátor následne toto rozhodnutie nepodpísal.

Problémy s dovolenkami teraz nie sú