Vlkas poriadne potrápil lídra, Strekov nastrieľal desať gólov

VI a VII. LIGA ObFZ Nové Zámky: aktuálne výsledky, komentáre, tabuľky

13. jún 2021 o 22:41 Roman Guliš

VI. LIGA

13. kolo

Černík - Komoča 2:2 (1:0), Kazán 2 - Tóth, A. Szabó. Prvý polčas sa niesol v réžii domácich. Hostia sa spoliehali na rýchle protiútoky i keď domáci tlačili na bránu súpera. Druhý polčas chytili obrat hry do svojich rúk, čoho vyústením bolo vyrovnanie. Od toho momentu sa domáci viac tlačili pred súperovu bránu, ich strely boli nepresné. Tlak vyvrcholil v 85. minúte kedy naklonil skóre vo svoj prospech. Hosťom na záver z ničoho nič vyšiel nákop lopty a vyrovnali.

Hul - Kamenný Most 1:0 (0:0), Horák. Úvodné dejstvo bolo bezgólové, vyrovnané. Po zmene strán zapli domáci na vyššie obrátky a pripisujú si tak tri body do tabuľky.