Deväť samospráv bude požičiavať bicykle

V Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Komárne i v iných samosprávach pripravujú požičiavanie bicyklov.

11. jún 2021 o 12:51 (JAŠ, AH)

Mestskí poslanci v Topoľčanoch ešte v marci na svojom zasadnutí schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov a ochotu ho spolufinacovať z mestského rozpočtu.

Výška spolufinancovania predstavuje sumu vo výške 9000 eur, čo je päť percent zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 180 000 eur.

Stojiská budú pre odparkovanie bicyklov na mestských pozemkoch, ktoré majú spevnené plochy. Na tom sa poslanci dohodli.

„Takýto systém cyklodopravy čiastočne umožní alternovať mestskú hromadnú dopravu a zároveň aj eliminovať využitie automobilovej dopravy na území Topoľčian,“ hovorí primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stojiská budú v Topoľčanoch na piatich miestach – autobusová stanica, oddychová zóna Margarétka, pri Bille, SOŠ techniky a služieb a SOŠ drevárska.

„Máme vyčlenených päť miest a 30 elektrobicyklov. Z piatich dokovacích staníc bude jedna pre 15 inteligentných dokov a štyri po 10 inteligentných dokov,“ dodáva primátorka.

Cezhraničná spolupráca dvoch krajín

Projekt zdieľaných bicyklov KOMBIbike len nedávno rozbehli aj v okresoch Nové Zámky a Komárno.

Jeho hlavným partnerom je Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii z Komárna a je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg z prostriedkov Únie a štátneho rozpočtu.

Celkový rozpočet projektu bol bezmála 981-tisíc eur, z toho 834-tisíc eur je z Európskeho fondu regio-nálneho rozvoja.

Jeho cieľom je zvýšiť atraktivitu nemotorovej dopravy ako atraktívnej zdravej a ekologickej alternatívy dopravy ako pre domácich, tak aj pre návštevníkov regiónu. Systém cezhraničnej požičovne by mal pomôcť cestovnému ruchu na Slovensku i v Maďarsku.

Vďaka nemu aj pre domácich budú dostupnejšie miestne atrakcie ako kúpaliská, ihriská, historické pamiatky, oddychové zóny či športoviská.

Do cezhraničného systému požičiavania bicyklov sa zapojilo deväť samospráv. Okrem Nových Zámkov je jedna stanica aj v Kolárove, Hurbanove, Kisbéri a v Oroszlány. Po dvoch staniciach majú v Nesvadoch, Komárne a v maďarských mestách Komárom a Tata. Celkovo sa v rámci projektu rozmiestni 95 tradičných a 35 elektrických bicyklov.

Dva spôsoby prenájmu

Prenajať si ich možno na jednej z trinástich zberných staníc a potom ich odovzdať na ktorejkoľvek inej stanici. Sú dva spôsoby, ako si bicykel prenajať.

Príležitostní užívatelia si môžu jednorazovo cez registráciu v aplikácii kúpiť lístok na 24 alebo 72 hodín, prípadne na celý týždeň.

Pre pravidelných užívateľov je výhodnejšie zaplatiť si mesačnú, polročnú alebo ročnú permanentku.

Kolárovo je prepojené relatívne novou cyklotrasou s Komárnom, resp. maďarským Komáromom. Presun na tejto trase je radosťou.

V Zámkoch i v Hurbanove poukázali ľudia na to, že rozvoj mesta a cyklodopravy vo forme bikesharingu je síce fajn, no v prvom rade by bolo treba vybudovať cyklistickú infraštruktúru.