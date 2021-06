VIDEO: V Nových Zámkoch oficiálne otvorili detské ihrisko za 400-tisíc

Cena a umiestnenie ihriska boli terčom kritiky. Združenie plánuje aj ďalšie projekty v regióne.

8. jún 2021 o 17:02 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. „Ihrisko je nádherné. Malej sa veľmi páči, len niektoré jeho časti nie sú prispôsobené pre maličké deti. Napríklad stupienky na lezenie sú ďaleko od seba. A keď sú veľké horúčavy, tak to je tiež problém, lebo šmykľavky sú kovové,“ povedala pani Denisa Gerencsériová pri piatkovom otvorení ihriska na Nábrežnej ulici. Kým ho stihli slávnostne otvoriť prišla totiž pandémia.

"Ale keď tú má svoje kamarátky, je to super. Máme to kúsok od domu, takže aj to je dobré,“ dodala.

Interaktívne ihrisko Cultplay vyrástlo pred časom na Nábrežnej ulici, medzi hlavnou cestou a hrádzou. Bližšie k ceste, od ktorej ho oddeľuje ľahké oplotenie. Práve jeho umiestnenie je častou výčitkou Novozámčanov. Tou druhou bola jeho cena. Rozpočet dosiahol 400-tisíc eur, 85 percent z toho boli eurofondy, mesto prispelo zhruba 20-tisíc eurami.

Na čo odkazujú ihriská Cultplay Nové Zámky – ihrisko odkazuje na renesančnú šesťuholníkovú pevnosť.

Hurbanovo – replika banského ťažobného objektu typického pre obec Kisbér v Maďarsku.

Komárno – Pevnosť v maďarskom Komárome.

Kolárovo – Stará pevnosť v meste Tata.

Šaľa – Kláštor Oroszlány -Majk.

Kisbér – Kolárovský drevený most.

Komárom – Stará a nová pevnosť v Komárne.

Oroszlány – Šaliansky renesančný kaštieľ.

Tata – Mlynský park z makiet mlynov, vrátane toho kolárovského.

„Základná myšlienka bola, aby sme na Slovensku postavili historické a kultúrne dedičstvo, ktoré majú v Maďarsku a naopak,“ uviedol Zoltán Bara, riaditeľ Európskeho združenia územnej spolupráce Pons Danubii, ktoré projekt zastrešuje. Bara tiež prezradil, že pracujú na ďalších projektoch v regióne.

O kultúrny program sa pri otvorení ihriska postarali detí z miestnej materskej školy.

Ihrisko za 400-tisíc

Ihrisko, ktoré stojí už od minulého roka, je častým terčom kritiky. Ide predovšetkým o jeho cenu a z časti aj vyhotovenie. Rozpočet sa vyšplhal, vrátane nemastnej – neslanej mobilnej aplikácie, na 400-tisíc eur.

V rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG ho zaplatili z prevažnej časti z eurofondov. Práve cena ihriska verejnosť šokovala. Samotné stavba vyšla na viac ako 320-tisíc eur. Postavila ju bytčianska sfirma Intersystem EU.