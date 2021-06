Derby susedov nemalo víťaza

Aktuálne výsledky 6. a 7. ligy OBFZ Nové Zámky

6. jún 2021 o 22:33 Roman Guliš

VI. LIGA

12. kolo

Komoča - Štúrovo B 6:1 (2:1). A. Szabó 3, Szőke, Tóth, Sladký - Vavrík. Domáci boli od začiatku stretnutia silný na lopte. Podarilo sa im vytvoriť si dvojgólový náskok, ktorý ale do konca prvého polčasu skorigoval hosťujúci Vavrík. Po zmene strán to bola jednoznačná záležitosť domácich, ktorý mali hru pod kontrolou. Do konca stretnutia pridali ešte štyri góly.

Úľany n. Ž.- Rastislavice 2:2 (1:2), Melišek, Supek - Ďurica 2. Domáci začali zápas veľmi dobre ale z územnej prevahy si nepremenili šance. Hostia dali po brejkoch 2 góly. Domácim sa podarilo v závere úvodného stretnutia znížiť a v 81. minúte vyrovnať.