Píšťalku zavesil na klinec

Zo sídliskového ihriska sa dostal až na rozhodcovský Olymp.

1. jún 2021 o 16:27 Roman Guliš

Má za sebou viac ako sto ligových štartov. Niekoľkokrát rozhodoval najväčšie slovenské derby zápasy, do histórie sa navždy zapíše aj ako rozhodca finálového duelu Slovenského pohára. Futbalom precestoval kus Európy. Prvý Novozámčan na listine FIFA rozhodcov, ktorého len veľmi ťažko niekto z Novozámockého okresu niekedy prekoná.

Rozhodcovskú píšťalku vešia na klinec. Určite viete, že reč je o Petrovi Kováčovi, ktorého sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

Prečo ste sa rozhodli ukončiť rozhodcovskú kariéru ?

Od roku 2014 pôsobím aj ako predseda Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky. Na vrcholovej rozhodcovskej úrovni je to dlhodobo mimoriadne náročné plnohodnotne skombinovať, keďže tréningové požiadavky sú na úrovni ligových futbalistov. So stúpajúcim vekom je to ťažšie aj s rýchlosťou regenerácie, prichádzajú drobné zranenia.

Vycítil som, že prišiel čas, kedy by som sa v rámci futbalového hnutia mal venovať výlučne funkcionárčeniu. Obzvlášť teraz po pandémii budeme mať v súvislosti s reštartom amatérskeho futbalu roboty vyše hlavy. Som hrdý, že novozámocký zväz patrí v spolupráci s našimi futbalovými klubmi medzi prvých, ktorý naštartoval mládežnícke i seniorské súťaže.