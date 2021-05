V kraji vyrazí do akcie mobilná očkovacia jednotka

Kraj ju bude zabezpečovať v spolupráci so spoločnosťou Nemocnica Agel Levice a neštátnym zdravotníckym zariadením Medchir.

31. máj 2021 o 10:55 TASR

NOVÉ ZÁMKY. V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) začne od 1. júna fungovať výjazdová očkovacia služba.

Prístup k najnovším videám

Osobné alebo skupinové výjazdové očkovanie je určené pre ľudí, ktorí potrebujú asistenciu, pretože sa nevedia zaregistrovať alebo dopraviť do vakcinačného centra, prípadne sú imobilní.

„O výjazdovej očkovacej službe informoval NSK všetky obce na svojom území. V rámci spätnej väzby sme dostali informáciu, že samosprávy majú záujem zaočkovať 4616 zdravotne ťažko postihnutých alebo imobilných občanov,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Každý sa už tešil na čapované pivo, niektorí štamgasti sa už, žiaľ, nevrátili Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

NSK predbežne počíta s tým, že výjazdová očkovacia služba bude fungovať od 1. júna až do 31. decembra.

Išlo by o 31 týždňov, keď by levická nemocnica realizovala 310 výjazdov a spoločnosť Medchir zasa 186 výjazdov. Celkové náklady na mobilné očkovanie by tak dosiahli sumu vyše 100-tisíc eur.

Prečítajte si aj Z jazdiarne v Nových Zámkoch sa stalo veľkokapacitné očkovacie centrum Čítajte

Prečítajte si aj V Nových Zámkoch otvorili prvé komplexné postcovidové centrum Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí