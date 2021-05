Zápas proti veľkému rivalovi absentoval

Čechy sú pripravené na reštart.

29. máj 2021 o 8:57 Roman Guliš

V jednej z najmenších obcí v okrese Nové Zámky je prostredie pre futbal veľmi žičlivé. Aj Čechy trápili problémy s koronávírusom, v jesenných zápasoch chýbalo mužstvu aj trocha šťastia.

Futbalistom FK Čechy patrí po neúplnej jeseni v VI. Lige ObFZ Nové Zámky 9. miesto.Spokojnosť v klube je iba čiastočná. Viac nám prezradil v rozhovore hrajúci tréner mužstva Peter Zálešák.

Hrajúci tréner FK Čechy Peter Zálešák (zdroj: FK)

S akými predsavzatiami ste vstupovali do súťažného ročníka 2020/2021 a do akej miery sa vám ich darilo napĺňať počas jesene?

Začal by som tak, že naša dedinka patrí medzi najmenšie v okrese. Musím však povedať, že okolo futbalu sa tu zišli tí správni ľudia a nadšenci, ktorí v spolupráci s obcou vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj futbalu.

Či už je to starostlivosť o športový areál, servis okolo mužstva, pozornosť sponzorov, alebo vysoká športovo spoločenská úroveň mimo súťažných podujatí , ako sú tradičné futbalové turnaje. Toto všetko sú atribúty, ktoré tvoria veľmi žičlivú športovú atmosféru v našom klube.

Do každého ročníka vstupuje s cieľom umiestniť sa v hornej polovici tabuľky a hrať pre divákov atraktívny futbal. Naše predsavzatia sa nám na jeseň darilo napĺňať čiastočne, nebolo to však úplne podľa našich predstáv, mali sme kolísavé výkony.