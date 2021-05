Počas víkendu štartuje aj IV. LIGA - JUHOVÝCHOD

Prečítajte si, ako sú na reštart pripravené mužstvá z regiónu

27. máj 2021 o 10:08 Roman Guliš

MŠK HURBANOVO

V Hurbanove sa tešia z reštartu súťaže. Podľa vyjadrenia z ich tábora to však prišlo dosť narýchlo, na prípravu aj kvôli pandemickej situácii veľa času nebolo. Niektorí hráči z rôznych príčin netrénovali veľmi dlhú dobu, takže to bude pre MŠK jedna veľká neznáma.Zdenko Kršteňanský, tréner mužstva:Na jednej strane sme všetci veľmi nadšení, že si opäť zahráme súťažné zápasy, na druhej to však určite nebude bez rizika. Dlhý výpadok bude mať určite nejaké dôsledky. Veríme, že budú iba mierne. Vo všetkých zápasoch, ktoré nás čakajú, by sme chceli bodovať. Hneď na začiatku cestujeme dvakrát po sebe za našimi súpermi, takže to nebude vôbec ľahké. Päť stretnutí by sme chceli zohrať bez zranení a budeme ich už považovať za akúsi predprípravu na nový súťažný ročník.“