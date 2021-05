Bola to sezóna plná očakávaní aj poznatkov

Ako chutil ikone novozámockého hokeja post asistenta trénera.

26. máj 2021 o 10:49 Roman Guliš

Ikona novozámockého hokeja Marek Dubec absolvoval svoju prvú sezónu na lavičke Býkov ako asistent trénera. Bola plná očakávaní, ale aj riešení dosahov koronakrízy. Jej vrcholom však bol postup mužstva HC Nové Zámky do play-off. Aj o tom všetkom sme sa s Marekom porozprávali, pričom sme neobišli ani majstrovstvá sveta, ktoré sa už v týchto dňoch hrajú v lotyšskej Rige.

Prvá sezóna na poste asistenta trénera, aká bola z tvojho pohľadu?

Musím povedať, že bola veľmi špecifická a z môjho pohľadu plná očakávaní. COVID do veľkej miery ovplyvnil celý ročník. Cieľ postupu do play – off sme v Nových Zámkoch splnili veľmi dobrou a vypätou sériou s Košicami. Neskorší majster Zvolen bol už nad naše sily. Ako prvá sezóna z trénerského postu bola pre mňa veľmi poučná, plná poznatkov.