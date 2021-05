V hale Milénium sa hralo regionálne futsalové derby

Ako ho videli kapitáni mužstiev.

25. máj 2021 o 9:21 Roman Guliš

Aktuálny ročník našej najvyššej futsalovej súťaže VARTA LIGA vrcholí a vzhľadom k miernejším pandemickým opatreniam bolo rozhodnuté, že posledné dve kolá sa odohrajú štandardne, teda nie turnajovým spôsobom.

V piatok večer sa v športovej hale Milénium hralo regionálne derby medzi MŠK Mayerson Nové Zámky a FT Komárno. Veľmi zaujímavý, dramatický, ale aj úrovňou kvalitný zápas priniesol napokon tesné víťazstvo Nových Zámkov v pomere 5:3. MY sme sa na stretnutie pozreli očami oboch kapitánov, domáceho Patrika Moldu a hosťujúceho Tomáš Oršolíka, ktorým sme položili štyri rovnaké otázky.

Kapitán MŠK Mayerson Nové Zámky Patrik Molda (zdroj: MŠK)

Kapitán FT Komárno Tomáš Oršolík (zdroj: FT)

1. Čo podľa vás rozhodlo o víťazovi v tomto derby?

2. Prekvapil vás niečim súper v zápase?

3. Ak by sa dalo, ktorého hráča by ste si vybrali od súpera do vášho tímu?

4. Ako ste spokojný s účinkovaním svojho mužstva v tejto zvláštnej sezóne?