Z jazdiarne v Nových Zámkoch sa stalo veľkokapacitné očkovacie centrum

Do terénu sa dostanú aj mobilné očkovacie tímy. Asi tritisíc ľudí má záujem o výjazdové očkovanie.

24. máj 2021 o 14:54 Anton Hrachovský

Článok pokračuje pod video reklamou

NOVÉ ZÁMKY. „Je to dobrý krok. Dúfam, že nás už na druhú dávku nepošlú do Štúrova alebo niekam inam. Mojej svokre sa to stalo. Prvú dávku dostala u nás v nemocnici, na druhú už musela cestovať do Štúrova. Má cez sedemdesiat rokov, cestovanie v jej prípade nie je jednoduché,“ povedala pani Mária. V rade na očkovanie v jazdiarni stála už od pol ôsmej, ešte pred otvorením centra.

Prístup k najnovším videám

„Išiel by som aj do iného mesta. Ale takto je to oveľa pohodlnejšie. Navyše náš okres je jeden z najväčších, takže aj záujemcov o očkovanie je asi dosť. Takéto centrum sa nám určite zíde. Bývam odtiaľto iba nejakých desať minút, takže som nemusel ani tak skoro vstávať,“ prezradil 34-ročný Peter.

Práve v Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni na Kasárenskej ulici otvoril v sobotu 22. mája Nitriansky samosprávny kraj veľkokapacitné očkovacie centrum.

Určené je nielen Novozámčanom ale aj ľuďom z celého okolia. „Slúžiť má aj okresu Komárno,“ uviedol primátor Otokar Klein.

V článku sa dozviete aj: Ako sa naplnila kapacita jazdiarne hneď prvý víkend.

Akou vakcínou sa očkuje, aká je denná kapacita a koľko zdravotníkov sa do očkovania zapája.

Či sa plánuje očkovať aj cez pracovné dni.

Koľko mobilných vakcinačných jednotiek spustí župa a kde budú operovať.

Čo treba na to, aby bolo mobilné očkovanie úspešné.

Aké sú odhadované náklady na zriadenie a prevádzku centra v Nových Zámkoch a kto ich zaplatí.

Koľko ľudí už zaočkovali veľkokapacitné centrá v Nitrianskom kraji.

O očkovanie je stále záujem, už prvý víkend naplnili kapacitu jazdiarne. V priebehu týždňa budú objednávať ďalších záujemcov a zapisovať ich do čakárne.

1600 ľudí denne, zatiaľ cez víkendy.