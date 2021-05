Plavci komárňanskej Delty opäť úspešní

Presvedčili o svojich kvalitách v Šamoríne.

21. máj 2021 o 16:37 Roman Guliš

PLavci Delty so svojim trénerom v Šamoríne. (Zdroj: PKDELTA)

Plavci Delta klubu Komárno sa v termíne od 30.4. do 2.5.2021 zúčastnili v „bubline“ v Šamoríne prestížnych pretekov Orca Cup, ktoré boli zároveň kvalifikačnými pretekmi na OH v Tokiu ako aj na ME a MS seniorov ijuniorov.

Táto skutočnosť pritiahla do Šamorína kompletnú slovenskú, českú ako aj slovinskú plaveckú špičku. O kvalite pretekov svedčí aj fakt, že na ňom padlo niekoľko „A“ aj „B“ limitov na OH v Tokiu. Komárňanský klub na podujatí reprezentovali pod vedením trénera Michala Knihára: Marián Dragúň, Miriama Szászova, Alexandra Gálová a Samuel Alexander Kazimír.

Pod hlavičkou seniorskej reprezentácie sa predstavil ďalší plavec Delty Alex Kušík. Preteky sa plávali systémom rozplavby a popoludňajšie finále (mimo 400m disciplín a dlhších) v kategórií starších žiakov, mladších junioriek a Open.