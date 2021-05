FOTO: Mladý fotograf zo Šurian prezentuje rodný kraj na dychberúcich záberoch

Fotografovaním sa profesionálne neživí, je to jeho koníček. O jeho zábery je záujem aj v zahraničí.

21. máj 2021 o 10:12 Anton Hrachovský

ŠURANY. Jeho zábery prírody a miest či vidieka sú dychberúce. Pri pohľade na ne si človek uvedomí, v akej krásnej krajine žijeme. Zo Zobora v Nitre sa mu minulý rok podarilo zachytiť Alpy, úspechy však žne aj za hranicami.

Jeho fotky oslovili aj národnú agentúru pre cestovný ruch v Slovinsku. Ďalšie skončili v rôznych cestovateľských publikáciách. Na Instagrame ho sleduje cez päťtisíc ľudí.

Marek Zeleňák (27) zo Šurian sa fotografovaniu venuje už niekoľko rokov. Ako sám hovorí, vždy si chcel nejakým spôsobom uchovať pamiatku či spomienku z výletov. A tak sa dostal k svojmu koníčku, ktorým si tiež privyrába. Odmalička fotil na klasický fotoaparát s filmom.

„Už vtedy som sa s týmto prístrojom zoznamoval a obdivoval ho,“ vysvetľuje Marek. Prvú mašinu si kúpil ešte ako stredoškolák. Fotí zhruba sedem rokov, aktívne hlavne posledné tri roky.

Čo vás na fotení baví najviac?

Že vždy sa dá niečo zachytiť inak. Môže to byť kľudne aj jedno a to isté miesto. Stále vidím nekonečné možnosti a spôsoby ako ho odfotiť. Napríklad pri západe slnka, pri svitaní, cez deň, v noci, počas stmievania či v inom uhle a v rôznych ročných obdobiach. Bavia ma tie rozmanité možnosti kreativity.

Aj sa fotografovaním živíte?

Profesionálne sa ním neživím, no zarábam si aj takto.

Venujete sa okrem krajiny aj inej fotografii? Čo fotíte najradšej?

Fotím takmer všetko. Krajinky, mestá, hory ale aj levanduľové, repkové, slnečnicové polia, výhľady, nočné zábery, oblaky, búrky, rôzne udalosti, akcie. A samozrejme aj portréty ľudí, študentov na oznamká, svadby, rodiny, páriky.

Môj najobľúbenejší čas na fotenie je počas svitania alebo stmievania, kedy zapadne slnko, ale ešte nie je úplná tma. No už sa rozsvecujú svetlá v mestách. Zapínajú sa osvetlenia budov, pamiatok, hradov, kostolov.

Niektoré však osvetlené nie sú. Väčšinou sú to menšie kostolíky a kaplnky na okrajoch miest a dediniek alebo uprostred krajiny. Tie si teraz už prenosným svetlom nasvetľujem aj ja sám. Začalo ma to veľmi baviť. Takýchto miest mám do budúcna vytypovaných veľmi veľa.

Aby som nezabudol, skvelý čas na fotenie je zlatá hodinka pred západom, samotný západ slnka či svitanie a východ slnka. Nerobí mi problémy vstať skoro ráno, ešte za úplnej tmy, a ísť fotiť aj desiatky kilometrov ďaleko.

Kde fotíte najradšej? Podľa čoho si vyberáte destinácie?

Veľmi často a rád chodím do Budapešti, skoro ráno a na celé dni. To mesto je už moja srdcovka. Podobných obľúbených miest mám mnoho. Všade je niečo krásne, jedinečné a zaujímavé.