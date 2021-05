Nový trávnik si príliš neužili

Koronavírus zasiahol aj do futbalového života v Komoči.

19. máj 2021 o 16:59 Roman Guliš

Mužstvu TJ Družstevník Komoča patrí po neúplnej jesennej časti v tabuľke VI. Ligy ObFZ Nové Zámky šiesta priečka. Aj v tejto neveľkej obci pri Nových Zámkoch už všetci netrpezlivo čakajú na reštart amatérskych súťaží. Rozprávali sme sa s predsedom klubu a zároveň trénerom mužstva Júliusom Labanczom.

Do novej sezóny ste vstupovali aj s vynoveným trávnikom na vašom štadióne. O to viac môže mrzieť predčasný koniec jesene kvôli COVIDU. Ako ste to vnímali?

Vnímali sme to veľmi negatívne a hlavne sme s tým vôbec nepočítali, že vynútená prestávka bude tak dlho trvať. Jediným pozitívom v tejto situácii je, že náš nový trávnik sme ešte vylepšili. Srdečne očakávame našich budúcich súperov, len nech sa už konečne hrá. Čakáme na to už všetci veľmi dlho.