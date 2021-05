Rozlúčke chýbalo víťazstvo

Ikona novozámockej hádzanej Tomáš Straňovský končí.

17. máj 2021 o 16:48 Roman Guliš

Sobotňajší extraligový zápas v hale Milénium medzi domácim MHC Štart Nové Zámky a ŠKP Bratislava bol pre ikonu novozámockej hádzanej a jedného z najlepších hádzanárov novodobej slovenskej éry Tomáša Straňovského posledným súťažným na domácej pôde.

Štyridsajedenročný mnohonásobný reprezentant Slovenska sa rozhodol ukončiť svoju bohatú aktívnu kariéru. Po stretnutí, ktoré sa žiaľ pre Štart neskončilo víťazstvom, sme Tomáša trocha vyspovedali.

Pamätáš si na svoj prvý extraligový zápas v živote?

Áno. Bolo to v Považskej Bystrici a písal sa rok 1997.

Ak by si mal vypichnúť za tých takmer 24 rokov aktívnej činnosti tie najvýznamnejšie medzníky, ktoré by to boli?

Na začiatku tisícročia som mohol byť členom mužstva Štartu, ktoré účinkovalo v medzinárodnej česko-slovenskej súťaži HIL.

Bola to vtedy TOP súťaž, v ktorej som ako ešte veľmi mladý hráč prakticky odštartoval svoju kariéru. Na klubovej úrovni som výborné roky prežil vo švajčiarskom klube Amicitia Zürich a super to bolo aj najmä kvôli fantastickým fanúšikom v maďarskom Szegede.

Čo sa týka reprezentácie by som vyzdvihol majstrovstvá sveta v Chorvátsku, ale aj všetky svetové, či európske podujatia, na ktoré sme sa prebojovali.