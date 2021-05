Nebudú už chytať zajaca za chvost

Čakali možno lepšie výsledky, súťaž chcú dohrať s rozvahou.

14. máj 2021 o 9:22 Roman Guliš

Futbalistom TJ Družstevník Trávnica patrí po neúplnej jeseni v VI. lige ObFZ Nové Zámky piata priečka.

V klube očakávali možno o niečo lepšie umiestnenie, zato sú obzvlášť hrdí na svojich mládežníkov, ktorí sú po dlhých rokoch v kategórii U11 na čele svojej súťaže.

Aj o tom, či boli v Trávnici za dohratie súťaže, sme sa porozprávali s predsedom klubu Marekom Áčom.

Do akej miery ste v Trávnici spokojní s umiestnením mužstva na jeseň?

Priznám sa, že sme očakávali o niečo lepšie umiestnenie, asi tak o dve.tri priečky, ale to v konečnom zúčtovaní. Mužstvo sme na to určite mali. Po odchode viacerých kvalitných mužstiev do vyššej súťaže, sme možno vstupovali do nového ročníka až s príliš veľkým optimizmom. Po niekoľkých kolách sme boli aj na prvej priečke, ale asi sme si mysleli, že to pôde samo, čo bola chyba.