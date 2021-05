Dve víťazstvá MŠK v Lučenci

Novozámockým futsalistom turnajový spôsob ligy sedí.

11. máj 2021 o 19:52 Roman Guliš

Minulý víkend sa futsalisti MŠK Mayerson Nové Zámky predstavili na FUTSAL CUPE v Lučanci, kde zdolali tesne dvoch svojich extraligových súperov. Turnajový spôsob dohrávania našej najvyššej súťaže Novozámčanom evidentne vyhovuje, sú na víťaznej vlne. Tento víkend ich čakal domáci odložený turnaj, pred ktorým sme dali slovo trénerovi Petrovi Gancznerovi.

„MŠK Mayerson začína zúročovať svoju dlhodobú klubovú stratégiu aj výsledkovo. Zatiaľ sú to vydreté a tesné víťazstvá so súpermi, s ktorými sme však v minulosti ťahali za kratší koniec. Pred sezónou, ale aj v jej priebehu bol tím posilnený príchodmi Adriána Prochádzku, Viktora Kráľa, Tomáša Homolu, ale aj skúseného Peťa Procházku. Martin Kováč sa zapája do nášho procesu už pravidelne, keďže jeho futbalový klub mu snahu nekomplikuje neprijateľnými podmienkami, pretože futbalové súťaže sú prerušené. Do brány máme pripraveného aj Števa Rečku, ktorého futsal tiež opantal a začína ho napĺňať viac ako futbal. Maťko Petík už tiež prekročil prah dospelosti a súper sa pred ním musí mať na pozore. V tíme sa postupne upevňuje disciplína, hráči sa venujú najmä zlepšeniu defenzívy a prepínaniu po strate lopty do pressingu, ktorý zjavne súperom vadí. V oboch zápasoch v Lučenci sme dali góly aj po nacvičených herných schémach. Najmä Vašekov gól po Moldovom „klobúku“ po rohovom kope bol ukážkový. Za pochodu sa učíme brániť útočnú pawerplay, pretože sa už častejšie ujímame v zápasoch vedenia a preto sa musíme v ich záveroch vysporiadať s presilovkou súperov, ktorí idú do rizika a na doraz.