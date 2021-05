VÝSLEDKY 16. kola testovania v Nových Zámkoch a okolí. Obce s ním postupne končia

Okresy Nové Zámky a Komárno sú ružové a počas väčšiny dňa sa už netreba preukazovať negatívnym testom. Miera pozitivity cez víkend opäť potešila.

10. máj 2021 o 9:45 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V meste zaznamenali v sobotu 8. mája osem pozitívnych prípadov. Dokopy vyhodnotili na šiestich odberných miestach 2043 testov, čo je o 1010 než tomu bolo týždeň predtým (traja pozitívni). Miera pozitivity tak stúpla na 0,39 percenta.

Podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva zistili v meste Nové Zámky od 30. apríla do 6. mája 34 pozitívnych prípadov.

Aj počas uplynulého víkendu v niektorých mestách a obciach prebehlo pravidelné skríningové testovanie. Obcí, ktoré ho organizujú, v celom okrese ubúda.

Uplynulý víkend sa nekonalo napríklad ani v Bánove, Strekove, Huli, Dolnom Ohaji ale ani v Bátorových Kosihách.

Pozitívnych nezachytili napríklad v Andovciach, Veľkom Kýre, Svodíne či Salke.

Priamo v Nových Zámkoch odhalili na šiestich odberných miestach zriadeným mestom osem pozitívnych prípadov. V Podhájskej zachytili dvoch pozitívnych, v oboch prípadoch išlo o cezpoľných.

V okresoch Nové Zámky a Komárno sa už od pondelka 3. mája netreba preukazovať testom a to ani pri vstupe do obchodov, terás či do školy. Zákaz vychádzania platí v čase od 21:00 až do 01:00 rána, čo je jediná doba, kedy si polícia môže od ľudí test vypýtať.

Takéto sú vybrané výsledky 16. kola skríningového testovania v okresoch Nové Zámky a Komárno. Ide o výsledky z odberných miest zriadených samosprávami.

Miesto / počet testov / počet pozitívnych testov / miera pozitivity v %

Nové Zámky / 2043 / 8 / 0,39

/ 2043 / 8 / 0,39 Andovce / 394 / 0 / 0,00

/ 394 / 0 / 0,00 Podhájska / 176 / 2 / 1,14

/ 176 / 2 / 1,14 Veľký Kýr / 571 / 0 / 0,00

/ 571 / 0 / 0,00 Svodín / 649 / 0 / 0,00

/ 649 / 0 / 0,00 Salka / 304 / 0 / 0,00

/ 304 / 0 / 0,00 Komárno / 2998 / 5 / 0,16

