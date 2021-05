Rezerva Slovana v Komárne nepríjemne hrýzla

O víťazstve KFC rozhodol premiérový gól Patrika Abraháma.

4. máj 2021 o 17:54 Roman Guliš

V sobotu popoludní privítali futbalisti KFC Komárno na svojom štadióne rezervu bratislavského Slovana. Zverenci trénera Szilárda Németha chceli v zápase potvrdiť víťazstvo z Petržallky, ktoré dosiahli v predchádzajúcom kole. To sa im napokon aj podarilo, ale oveľa ťažšie, ako sa možno očakávalo.

Mladíci Slovana zaskočili v úvode domácich a ujali sa aj vedenia. Komárno ešte do prestávky skóre zvrátilo, ale belasí po zmene strán vyrovnali. O osude zápasu rozhodol napokon premiérový gól Patrika Abraháma v komárňanskom drese a tak sme útočníka KFC po zápase pristavili na rozhovor.

Článok pokračuje pod video reklamou

Patrik Abrahám (zdroj: Roman Guliš)



Čo pre teba tento gól znamená?

Priznám sa, že som sa naň dosť nadrel. Mal som príležitosti aj v predchádzajúcich zápasoch, ale nechcelo mi to tam padnúť. Našťastie sme väčšinu týchto zápasov vyhrali a tak som v šatni spoluhráčom aj trénerovi hovoril, že gól dám vtedy, keď to budeme najviac potrebovať. Dnes to tak bolo a som tomu veľmi rád.