Kvalitu vyučovania v Nových Zámkoch podporili aj eurofondy

Žiaci ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch majú už niekoľko rokov k dispozícii špeciálne vybavené odborné učebne. Po nedávnom návrate do školských lavíc môžu využívať ďalšiu z nich.

30. apr 2021 o 11:41 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Určená je na výučbu chémie. S novým počítačovým vybavením, nábytkom a učebnými pomôckami k výuke prírodných vied sú veľmi spokojní.

Zážitky podporujú záujem o predmety

Na škole preferujú zážitkové učenie, k čomu im napomáha práve takéto moderné vybavenie. „Aj táto učebňa prispieva k tomu, že chémiu takýmto spôsobom zatraktívnime. Keď do nej žiak príde, vidí, že sa nachádza v modernom prostredí, kde sa dajú robiť aj pokusy. Ide nielen o moderný, ale aj veľmi bezpečný priestor,“ vysvetlil riaditeľ školy Róbert Rudinský.

Jedným z moderných prvkov v učebni chémie je tzv. digestor. „Umožňuje robiť rôzne pokusy, kde sa všetky výpary, ktoré vznikajú pri chemických procesoch, odfiltrujú. Žiaci tak neprichádzajú do styku s látkami, ktoré by mohli vdychovať, ak by robili pokusy iným systémom,“ prezradil riaditeľ školy.

Každé pracovné miesto má napríklad aj vodovodné výlevky. Celý systém je zavedený aj do kanalizácie. „Deti tak nemusia s vybavením chodiť k umývadlu, aby si napustili vodu. Všetko vedia vyriešiť vo svojom pracovnom priestore,“ dodal Rudinský.

K lepším podmienkam na vzdelávanie prispeli aj eurofondy

Projekt podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Na investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy poskytlo Mestu Nové Zámky nenávratný finančný príspevok vo výške 41-tisíc eur. Cieľom bolo zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov.

Z celkového rozpočtu 48 292,88 eur tvoril až 85 percent príspevok zo strany Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšími desiatimi percentami prispel štát a zvyšok doplatilo mesto.