Postúpiť chceli len z prvého miesta

V Šuranoch majú aj silnú rezervu.

29. apr 2021 o 19:18 Roman Guliš

Tabuľku VI. Ligy ObFZ Nové Zámky vedú Šurany B, ktoré počas neúplnej jesene okúsili trpkosť prehry iba raz. Aj o tom, či čakali takýto výsledok sme sa porozprávali s vedúcim mužstva Jurajom Vašekom.

Po neúplnej jeseni ste na čele, čakali ste takéto dobré umiestnenie?

Rešpektovali sme súperov a ich silu, ale tajne sme dúfali , že po minulej sezóne, kedy sa dopĺňala 5.liga východ a všetky silné mužstvá išli hore, by sme mohli zaútočiť na prvé miesto.

Mimochodom, odmietli sme ísť do piatej ligy už pred touto sezónou, lebo sme sa zhodli, že ak máme postúpiť, tak len z prvého miesta, lebo len vtedy by sme boli presvedčení o tom, že na to máme.