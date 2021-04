Môj brat má skvelého brata

Príbeh hokejistu z Nových Zámkov aj očami mladšieho súrodenca.

28. apr 2021 o 16:24 Roman Guliš

Po triumfe nad Rusmi prišiel prepad

Do piatkového rána 16.februára 2018 sa v olympijskej dedine v juhokórejskom Pjongčangu prebúdzali slovenskí hokejisti v optimistickej nálade. Dôvod na optimizmus dávalo zverencom kouča Craiga Ramsayho víťazstvo nad družstvom „OLYMPIJSKÍ ŠPORTOVCI Z RUSKA“ (pod týmto označením štartovali na XXIII. ZOH hokejisti ruskej zbornej-pozn.autora). Svoju kávičku si na taktickej porade pred rozkorčuľovaním vychutnáva aj hráč prvej formácie a novozámocký rodák Andrej Kudrna. V zápase proti USA by prípadné víťazstvo posunulo našich reprezentantov priamo do štvrťfinále. A práve nevyspytateľní Američania zložení z hráčov univerzitných družstiev, či borcov z nižších súťaží resp.“Európanov“(na tento turnaj vedenie NHL neuvoľnilo svojich hráčov) nás vyzvali v druhom skupinovom zápase. Na vedúci gól Donata v ôsmej minúte odpovedal po ukážkovej spolupráci dvojice Čajkovský-Surový práve Andrej. A bol to opäť Donato, ktorý svojim druhým gólom zapríčinil našu prehru a odštartoval veľké trápenie slovenskej reprezentácie. Aj napriek obrovskému sklamaniu z celkového 11.miesta (podobne ako v Soči 2014) Andrej zaujal svojimi stabilnými výkonmi. V útočnej formácii, ktorá bola napr. v zápase proti Slovinsku vedená ako naša prvá formácia, nastupoval po boku skúsených harcovníkov ako Ladislav Nagy a Tomáš Surový.