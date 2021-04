Návrat do školských lavíc už za pár dní: V okrese Nové Zámky sa to týka všetkých žiakov

Žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu alebo svojím vlastným.

22. apr 2021 o 9:51 TASR

NOVÉ ZÁMKY. V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka 26. apríla vrátiť do lavíc všetci žiaci základných škôl (ZŠ) aj stredných škôl (SŠ).

Rezort školstva však upozorňuje, že naďalej je namieste opatrnosť a vyzýva žiakov aj rodičov na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

"Aktuálne čísla sú veľmi dobré, chcel by som preto poprosiť všetkých, školy, učiteľov, nepedagogických a odborných zamestnancov škôl, rodičov aj žiakov, aby boli čo najzodpovednejší a dodržiavali jednotlivé opatrenia. Čím zodpovednejší všetci budeme, tým skôr bude možné vrátiť do škôl všetkých žiakov, a tým skôr bude možné udržať školy otvorené," upozornil Gröhling.

Údaje epidemiológov určujú, že od 26. apríla bude na Slovensku nula čiernych okresov, 22 bordových okresov, 52 červených okresov a päť ružových okresov – Sobrance, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany.

Otváranie podľa jednotlivých fáz

V bordových okresoch budú, tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník základných škôl, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy pre individuálnu prácu so žiakom.

V červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a, navyše, sa otvorí celý druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta).

Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy pre individuálnu prácu so žiakom.

A v ružových okresoch budú môcť školy, v súlade platnými pravidlami, obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme už vo všetkých ročníkoch základných aj stredných škôl. Otvoria sa tiež základné umelecké školy a jazykové školy pre skupinovú výučbu.

Žiaci musia nosiť rúško

Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá. To okrem iného podľa rezortu školstva znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na druhom stupni základných škôl a na strednej škole aj vlastným testom.

Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

Ministerstvo školstva odporúča otvoreným školám, aby žiakom v prvom týždni dopriali čas na prispôsobenie sa.

"Počas prvého týždňa by nemali skúšať ani písať písomky, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do tried. Návrat do škôl by mal byť bezbolestný, aby si žiaci postupne zvykli na klasický školský režim a nemal by byť o naháňaní známok," podčiarkol šéf rezortu školstva.

Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) zverejnilo ministerstvo školstva na svojom webe.

