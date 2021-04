Návrat do piatej ligy si predstavovali inak

Pandémia urobila škrt cez plány aj vo futbale v Dulovciach.

22. apr 2021 o 9:02 Roman Guliš

Futbal v Dulovciach začal pred sezónou 2019/2020 svoju novú éru. Mužstvo sa po dlhých rokoch vrátilo do V. ligy, s ťažkosťami spojenými s koronavírusom sa však nerátalo.

Futbalistom FC Dulovce patrí v V. lige – Východ po neúplnej jesennej časti 15. priečka. Dulovčania postúpili do tejto súťaže po dlhých rokoch v ročníku 2019/2020 a obe sezóny na nich nepríjemne doľahla pandémia koronavírusu. Aj o tom sme sa porozprávali s funkcionárom klubu Romanom Kajanom.

Oba vaše ročníky v V. lige poznačila pandémia koronavírusu. Ako ste to znášali?

Pred sezónou 2019/2020 sme mali možnosť po dlhých rokoch hrať V. ligu a rozhodli sme sa , že to skúsime. Mali sme pripravenú určitú stratégiu, prostredníctvom ktorej sme chceli súťaž zvládnuť. Žiaľ pandémia koronavírusu nám urobila veľký škrt cez naše plány, ale určite aj mnohé iné kluby dopadli podobne. Znášali sme to veľmi ťažko a uvidíme, aké to bude mať ešte následky.