Bude pomáhať a chrániť

Vytrvalec z Dvorov nad Žitavou je pred novou výzvou.

21. apr 2021 o 14:38 Roman Guliš

Pandémia koronavírusu poznamenala aj športový život maratónca Gabriela Švajdu. Rodák z Dvorov nad Žitavou musel však v tomto kalendárnom roku prispôsobiť svoje tréningy aj inej skutočnosti. Začal študovať na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku, chystá sa na policajnú dráhu.

„Áno je to tak, odteraz budem musieť trénovať a pretekať popri práci policajta. Boli sme zatvorení v škole aj na tri týždne a domov sme skočili iba na pár dní. Od 1. februára absolvujem už aj služby. S trénerom Jánom Bötcherom sme tomu prispôsobili tréningové dávky. Sú voľnejšie, nakoľko v blízkej budúcnosti ešte nie sú v pláne žiadne preteky. Tie by mohli prísť tak na prelome mája a júna,“ vysvetľuje Gabo, ktorého trápi aj zranenie v hornej časti tela. Do ramenného kĺbu dostával aj injekcie, takže sa mu toto hluché obdobie aj trocha hodí.