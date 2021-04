Za parkovanie pri Tone v Šuranoch sa bude platiť

Parkovanie na odstavnej ploche pri obľúbenej Tone bude spoplatnené. Domáci sa môžu na Tonu prejsť peši alebo bicyklom, tvrdí jeden z poslancov.

19. apr 2021 o 10:38 Anton Hrachovský

ŠURANY. Poslanci v Šuranoch schválili, aby sa medzi lokality, kde je je platené dočasné parkovanie, zaradila aj odstavná plocha pri vodnej ploche Tona. Návrh podporili tri pätiny poslancov.

„Prvý dôvod, prečo som za spoplatnené parkovanie, je, že po ľuďoch treba aj upratovať a údržba niečo stojí. Druhý dôvod je, že tie pozemky nepatria mestu ale sú to urbárske súkromné pozemky. Predstavte si, že by na vašom pozemku parkovalo denne dvadsať áut a vy za to nemáte absolútne nič,“ vysvetlil svoju podporu spoplatnenia plochy poslanec Pavol Bartovič.

Koľko bude parkovanie stáť?