Diváci chýbali aj maskotovi Attilovi

Na budúcu sezónu by to už malo byť inak.

15. apr 2021 o 15:30 Roman Guliš

Až deväť mužstiev v našej najvyššej hokejovej súťaži má svojho maskota a od sezóny 2020/2021 k nim patrí aj HC Mikron Nové Zámky. Majo alias „Attila“, ako sa maskot Býkov volá, vyprevádzal novozámockých hokejistov na ľadovú plochu pred domácimi zápasmi a rovnako sa s nimi zdravil aj po ich skončení. Počas stretnutí sa snažil navodiť pozitívnu športovú atmosféru, aj keď divákov nahradiť nedokázal.

Maskot Novozámockých Býkov "Attila" (zdroj: Zsolt Geleta)

„V NHL som pred niekoľkými rokmi videl, že viaceré kluby svojich maskotov majú. Pochádzam zo Zlatých Moraviec a keď som sa do Nových Zámkov priženil, zistil som, že sa tu hrá hokej na tej najvyššej úrovni. Dostal som nápad, že by som to skúsil a zavolal riaditeľovi klubu Imremu Valáškovi. Ten mi povedal, že túto vec už v klube zvažovali dlhšie, ale zatiaľ adepta, kto by sa na to podujal, nenašli. Slovo dalo slov, dali sme urobiť kostým a išlo sa na vec. Nakoľko sme jediným klubom v extralige z južného Slovenska, ani nad „mojim“ menom sme nemuseli dlho premýšľať,“ objasňuje maskot Novozámockých Býkov „Attila“, ako sa dostal ku svojmu „remeslu“.