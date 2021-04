Na Vadaši v Štúrove zvažujú nové investície

Tohtoročné investície na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove budú závisieť od finančnej situácie kúpaliska.

13. apr 2021 o 15:49 TASR

ŠTÚROVO. Podľa riaditeľa Vadaši Endre Hogenbucha prichádzajú investíie do úvahy na jeseň. Podmienkou je, aby boli peniaze.

Podľa Hogenbuchových slov uvažuje vedenie kúpaliska nad troma investíciami, rozšírením jedálne hotela Thermal, obnovou fasády hotela a vybudovaním centrálnej recirkulačnej stanice.

Na zámer rozšírenia hotelovej jedálne existuje hotová projektová dokumentácia z roku 2018 a stavebné povolenie.

Odhadovaná výška investície sa pohybuje do 100-tiíc eur, kapacita jedálne by sa zvýšila o 30 osôb.

"Zároveň by sme vytvorili priestor, ktorý by sa dal oddeliť na rôzne obchodné stretnutia či pre uzavretú spoločnosť. Chceli by sme obnoviť aj vonkajšiu fasádu hotela, tieto dve investície by sme realizovali spoločne," priblížil zámery Hogenbuch.

Vedenie Vadašu pripravuje aj projektovú dokumentáciu centrálnej recirkulačnej stanice vody a jej napojenie na dva bazény - plavecký a bazén Hviezda, dva najväčšie bazény najväčšou vodnou plochou.

"Ak sa táto finančne náročná investícia podarí, nebudeme musieť bazény vypúšťať každý druhý deň, budeme mať čistejšiu vodu," zhodnotil Hogenbuch.

