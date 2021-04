Radnica v Nových Zámkoch hazard zatiaľ neobmedzí

Aktuálne opatrenia zo strany štátu na reguláciu hazardu v meste stačia, tvrdí novozámocká radnica. Časť poslancov zákaz herní podporuje, časť nie. Najnovšia herňa bude hneď vedľa kostola.

12. apr 2021 o 17:59 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Hazardu sa v Nových Zámkoch celkom darí, inak by v meste nevznikali rok čo rok nové herne.

V novembri vzniklo v meste prvé kasíno a otvorenie novej herne sa pripravuje aj na Hlavnom námestí, len pár metrov od kostola.

Regulovať hazard môžu už po svojom

Koncom septembra poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o hazardných hrách. Tá zrušila podmienku petície na zákaz hazardu v obciach a mestách. Dovtedy by muselo v Nových Zámkoch takúto petíciu podporiť najmenej 30 percent obyvateľov.

„Aj od občanov počuť, že v meste máme nespočetné množstvo herní. Samospráva chce nad týmto prevziať velenie a novela zákona nám určite pomôže. V minulosti sme nemali kompetencie herne na území mesta obmedziť. Kto o vydanie povolenia požiadal, tomu samospráva musela vyhovieť," vyhlásil ešte v októbri primátor Otokar Klein s tým, že mesto chce kopírovať novelizovaný zákon o hazardných hrách.

"Ak tak neurobila, mohol záujemca získať povolenie od ministerstva financií. V takom prípade však nemalo mesto nárok na dane od týchto subjektov,“ dodal primátor.

O návrhu nakoniec nerokovali

Na rozhodnutie parlamentu zareagovala aj radnica. Pripravila všeobecno-záväzné nariadenie, ktoré by umiestňovanie herní v meste obmedzilo. Pred poslancov, ktorí by to mohli schváliť, sa však nikdy nedostalo.