Poslanci dali zelenú novej umeleckej škole v Nových Zámkoch

Žiakom má ponúknuť štyri odbory, medzi nimi aj jeden, ktorý by bol v meste novinkou.

12. apr 2021 o 15:03 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Novozámockí poslanci podporili vznik novej umeleckej školy v meste. Fungovať by mohla od septembra 2022.

Žiakom má ponúknuť štyri odbory, medzi nimi aj audiovizuálny odbor, ktorý by bol v meste novinkou.

„Predpokladá sa, že školu by navštevovalo sto žiakov, z toho päťdesiat by sa vzdelávalo individuálne,“ uviedla vedúca odboru sociálnych vecí a školstva Denisa Felixová. Mesto by to podľa nej v roku 2023 stálo 97-tisíc eur.

Že konkurenciu medzi školami je vhodné podporiť, sa zhodli viacerí poslanci. Zriaďovateľom novej ZUŠ-ky je občianske združenie Umelecké aktivity.

