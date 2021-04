Obstáli dôstojne, ale nevyhrali

Býci po zápasoch vo Zvolene s dvomi prehrami.

6. apr 2021 o 14:46 Roman Guliš

Novozámockí hokejisti majú za sebou prvé dva zápasy štvrťfinálovej série proti Zvolenu na jeho ľade. Zverenci trénera Gergelya Majorossa obstáli v oboch stretnutiach so cťou, favorizovanému súperovi nič nedarovali, ale uchmatnúť mu víťazstvo sa im nepodarilo.

V prvom zápase išli v úvodnej tretine do vedenia Býci zásluhou Vargu. Vedúci gól ich posadil na koňa, mali viac z hry, ale zvýšiť vedenie sa im nepodarilo napriek tomu, že si vypracovali niekoľko vynikajúcich gólových príležitostí.

Potom sa dostali k slovu favorizovaní Bryndziari, ktorí vyrovnali ešte do prvej sirény a v druhej časti hry rozhodli o svojom víťazstve dvoma gólmi. Kontaktný gól Býkov, ktorí to nezabalili a bojovali, prišiel v tretej tretine už neskoro, len niekoľko sekúnd pred koncom a tak na prípadné vyrovnanie už nebolo času. V druhom zápase živili Novozámčania nádej na víťazstvo ešte dlhšie, keď stav 1:1 držali až do 55. minúty.