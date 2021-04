Sú už iba krôčik od historického titulu

Komárňanskí volejbalisti vyhrali aj druhý finálový zápas.

1. apr 2021 o 14:44 Roman Guliš

VOLEJBAL

Extraliga mužov – finále play-off (na 3 výhry) – druhý zápas – streda.

RIEKER UJS KOMÁRNO (4.) – TJ SPARTAK MYJAVA (2.) 3:1 (23, 21, -20, 23) – stav série 2:0

Myjava začala dobre a hneď v úvode viedla o dva body. Domáci volejbalisti však vyrovnali a pri servise Mlynarčíka odskočili na 12:9. Náskok si Komárno udržiavalo, no v koncovke hostia vyrovnali na 22:22. Po bloku Ogurčáka však mali domáci dva setbaly a ten druhý premenil Kubš (25:23).

Druhý set mal podobný priebeh, potom však dal za stavu 15:15 dve esá striedajúci Százvai a Komárno si náskok ustrážilo až do konca (25:21). Myjava nezložila zbrane, rozohral sa striedajúci Konc a po hladkom sete znížila na 1:2. Štvrtý set dospel do vyrovnanej koncovky, zápas napokon ukončil blokom nahrávač Kasperkevič (25:23) a Komárno spravilo ďalší krok k historickému titulu.

Rozhodovali: Juráček a Sarka, bez divákov

Komárno: Ogurčák 19, Kašper 2, Mlynarčík 20, Kubš 17, Mačuha 7, Kasperkevič 2, liberá Turis a Pati-Nagy (Jalovecký 0, Százvai 2, Forró 0, Tarabus 2). Tréner: R. Pělucha.

Článok pokračuje pod video reklamou



POVEDAL PO ZÁPASE

Robin Pělucha, tréner Komárna: „Bol to veľmi ťažký zápas, Myjava prišla odhodlaná tak ako vždy. Súper išiel naplno, v závere to už bolo kto z koho, ťahalo sa to o každú loptu. Bolo to mimoriadne vydreté víťazstvo, no dali sme to a ideme na Myjavu zabojovať opäť o víťazstvo a teda aj o titul. Je to finále, chybám sa tu už nevyhneme, to patrí k finále, ale gratulujem chalanom, že to dnes vybojovali.“