V okrese Nové Zámky vznikne vakcinačné centrum proti Covid-19

Akú vakcínu použijú sa ešte uvidí.

29. mar 2021 o 16:23 TASR

ŠTÚROVO. Po veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Nitre zriadi Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ďalšie miesta na očkovanie proti COVID-19 v Šali a Štúrove. Na svojom rokovaní o tom v pondelok rozhodli krajskí poslanci.

Nové vakcinačné centrá kraj umiestni do miest, v ktorých nie sú nemocnice, kde by bolo možné očkovať.

V Šali i Štúrove budú zriadené v objektoch polikliník, ktoré patria kraju. Podľa lekára NSK Ľubomíra Ševčíka by mali začať fungovať v druhej polovici apríla. Náklady na zriadenie a prevádzku každého z centier by mali kraj stáť do 300-tisíc eur.

Uvažujú nad viacerými vakcínami

„Nebudú mať na očkovanie desať kójí ako v Nitre, ale päť. V týchto centrách by sme chceli očkovať niečím novým, možno Sputnikom V alebo vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech, podľa toho, aké nám prídu. AstraZenecu by sme si ponechali na očkovanie v Nitre,“ uviedol Ševčík.

Centrum by chceli zriadiť aj v Nových Zámkoch

Viacerí krajskí poslanci pripomenuli, že vakcinačné centrá by mal vyšší územný celok časom zriaďovať aj v ďalších okresoch.

„Určite vítam túto iniciatívu. Napríklad Nové Zámky aj Levice sú veľké okresy a plánujeme vstúpiť aj do nich. Musíme však ísť postupne. Prioritná bola Nitra, kde nám bolo vakcinačné centrum určené nariadením a následne sme chceli zriadiť centrá v regiónoch, kde nie sú nemocnice, teda v Šali a v Štúrovsku. Myslím, že bude určite záujem zriadiť vakcinačné centrá aj v ďalších okresoch,“ skonštatoval Ševčík.



Zatiaľ jediné veľkokapacitné očkovacie centrum v Nitre funguje podľa lekára NSK bez problémov. Plynulé sú aj dodávky vakcín.

„Z ministerstva zdravotníctva dostávame požadované množstvá očkovacích látok od firmy AstraZeneca a dokonca zvyšujeme počty očkovaných. Tento týždeň to bolo každý deň o 500. V sobotu sa zaočkovalo 1520 a v nedeľu 1570 ľudí,“ dodal Ševčík.

