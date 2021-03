Mladý tím naberá potrebné skúsenosti

Bánovčania sú po neúplnej jeseni na 11. mieste

25. mar 2021 o 14:54 Roman Guliš

Futbalistom TJ Lokomotíva Bánov patrí po neúplnej jesennej časti v V. Lige – Východ 11. priečka. Mladý tím, zložený prevažne z vlastných odchovancov sa postupne v súťaži etabluje, naberá skúsenosti. Aj o tom nám v rozhovore porozprával tréner mužstva Peter Buranský.

Narobil vám COVID problémy pri zostavovaní kádra na novú sezónu?

Áno, narobil. Jeden z našich kľúčových hráčov dostal od svojho zamestnávateľa zákaz zúčastňovať sa spoločenských akcií s väčším počtom ľudí, vrátane športových akcií. To nás výrazne brzdilo.

S akými cieľmi ste vstupovali do súťažného ročníka 2020/2021?

Vyhnúť sa spodným priečkam tabuľky a pohybovať sa v pokojných stredných vodách, čo by určite pridalo na našej pohode.

Predsa len po roku v V. lige už mladí hráči nabrali aké také skúsenosti a učia sa hrať medzi dospelými. Zbierajú cenné skúsenosti, čo je dobré znamenie do budúcnosti pre Bánovský futbal.