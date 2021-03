V nemocnici v Nových Zámkoch zachránili život štyrom rodičkám

Lucia bola po pôrode päť dní v umelom spánku.

24. mar 2021 o 9:07 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Luciu prijali do nemocnice v Nových Zámkoch ešte 17. januára. V 35. týždni tehotenstva ju tri dni trápili zvýšené teploty, kašeľ a celková slabosť. Porodila s koronou, cisárskym rezom, o mesiac skôr než bolo v pláne.

Prístup k najnovším videám

Dieťa sa našťastie narodilo zdravé, no kvôli pozitivite s ním Lucia byť nemohla.

„Pred cisárskym rezom ma uspali a zobudila som sa až o týždeň. Bola som na prístrojoch, nevedela som rozprávať. Bola som v šoku, nevedela som, čo sa deje,“ opísala svoj príbeh mamička Lucia zo Svätoplukova.



Keďže stále mala Covid, svoju dcérku videla iba na fotke. Naživo ju uvidela až o dva týždne, po prepustení z nemocnice.

Prečítajte si aj VIDEO: Starosta Dvorov musí vysvetliť, ako získal liek pre obyvateľov. Vláde adresoval tvrdý odkaz Čítajte

„Veľmi som sa na ňu tešila, no vidieť som ju nemohla. Na druhú stranu, bola som veľmi rada, že je v poriadku a nič jej nechýba,“ prezradila Lucia.



V jej prípade sa lekári museli rozhodovať rýchlo. Tehotenstvo ukončili akútnou sekciou. Ako sama pacientka hovorí, je zázrak, že žije.



U Lucii a ďalších troch tehotných žien nasadili lekári liek, s ktorým mali už v minulosti dobré skúsenosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Luciin zdravotný stav bol po pôrode vážny. „Pľúca mi po cisárskom reze fungovali na 20 percent, kvôli tomu ma hneď dali na umelú pľúcnu ventiláciu a nechali ma v umelom spánku,“ opísala vyliečená pacientka Lucia.

Prečítajte si aj Nové rozdelenie okresov podľa Covid automatu: Ako sú na tom Nové Zámky a Komárno? Čítajte

Názov lieku, ktorý lekári nasadili, nemocnica nekonkretizovala. Nechce z neho spraviť „druhý“ Ivermectin, ani sa nechce tváriť, že objavila liek na Covid-19. Podľa pneumologičky Pauly Habrmanovej sa tento liek prioritne podáva predčasne narodeným bábätkám na roztiahnutie pľúcnych mechúrikov, aby sa im lepšie okysličoval organizmus.

Život zachránili štyrom mamičkám

Lekári sa rozhodli aplikovať liek, ktorý už v minulosti pomohol tehotnej pacientke. Tá mala prasaciu chrípku.



Tentokrát ho nasadili u štyroch tehotných pacientiek s Covidom-19.

„Pacientky boli v kritickom stave, na umelej pľúcnej ventilácii. Tam sme sa museli rýchlo a hlavne správne rozhodnúť. Keďže sme to už poznali z minulosti, tak si myslím, že to nebolo až také ťažké rozhodovanie. Nakoniec sa nám potvrdili účinky lieku, tak ako ho poznáme pri novorodencoch,“ povedal Štefan Krbila, primár Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Prečítajte si aj Tržnica v Nových Zámkoch môže otvoriť. Predajcov najprv odstavili, ľuďom sa to nepáčilo Čítajte

Všetky štyri pacientky sú už doma, aj so svojimi deťmi. „Keď sa dennodenne pozeráte na mladých ľudí, ktorí sa dusia a odchádzajú vám pred očami, vyskúšate všetko čo sa dá, všetko o čom si len myslíte, že by im mohlo pomôcť. My sme to urobili a podarilo sa to,“ doplnil Karol Hajnovič, vedúci lekár červených zón v novozámockej nemocnici.

Chytila to od manžela

Koronavírusom sa Lucia nakazila od manžela. Po Novom roku išiel do práce týždeň pred plošným testovaním. „Možno keby museli ísť do roboty o týždeň neskôr, infekcia by sa odhalila a neprišiel by domov nakazený,“ zamyslela sa.



Dnes sa už mamička zo Svätoplukova cíti oveľa lepšie, aj keď ešte stále je slabšia. „Oproti tomu, čo bolo predtým, je to oveľa lepšie. Zotavujem sa na jednotku,“ opísala svoj aktuálny stav Lucia.

Do nemocnice s trojdňovým testom

Od stredy 17. marca odporúča novozámocká nemocnica návštevníkom, aby mali pred vstupom do nemocnice absolvovaný trojdňový antigénový test. Uzniesol sa na tom krízový štáb nemocnice.



Ak ho návštevníci alebo pacienti nemajú, môžu si ho dať spraviť v odbernom mieste priamo pred vstupom do nemocnice.



Na neonatologickú kliniku sa rodičia aktuálne dostanú len podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu. Nemocnica tak zabraňuje, aby sa na jednej izbe stretli viacerí rodičia súčasne.

Prihlásiť sa na odber videí