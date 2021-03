V Nových Zámkoch miznú sáčky na psie výkaly

Ľudia môžu o takéto vrecká požiadať na radnici.

22. mar 2021 o 7:25 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Zo smetiakov na psie exkrementy začali v Nových Zámkoch miznúť vrecká. Po ich doplnení vydržia v smetiakoch prinajlepšom pár hodín. Ľudia si ich podľa radnice berú rovno po balíkoch.

„Ťažko uveriť, že by sa psíčkari navzájom takto okrádali. V súčasnosti veľmi nefungujú ani trhoviská a ambulantný predaj, kde by sa používalo väčšie množstvo takýchto vreciek,“ predpokladá mesto.



Niektorí obyvatelia by uvítali viac odpadkových košov na tento druh odpadu. Chýbajú im na Čerešňovej, Léckej, Letomostí či SNP.

Iní navrhli, že by mesto mohlo dávať vrecká do schránok tým, ktorí majú psa evidovaného a zaplatili zaň poplatok. Ak spĺňajú tieto dve podmienky, môžu na mestskom úrade o takéto vrecká požiadať.

V meste je 42 takýchto smetiakov, čo by podľa radnice malo pokryť teritoriálne potreby psíčkárov.



Tento druh odpadu sa môže odhodiť aj do čiernych 1100-litrových smetiakov na zmesový komunálny odpad, podotklo mesto.