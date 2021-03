Remízová dohrávka

Komárno po zlepšenom výkone v druhom polčase bodovalo pod Dubňom.

18. mar 2021 o 16:59 Roman Guliš

FUTBAL

II. LIGA

Dohrávka 17.kola

MŠK Žilina B – KFC Komárno 1:1 (0:0)

Hostia sa dostávali do tempa pomalšie a tak prvý polčas patril domácim. Krátko pred prestávkou musel po nebezpečnej strele zasahovať brankár KFC Bréda a o niekoľko minút domáci nastrelili konštrukciu jeho brány. Do druhého polčasu vybehli Komárňania oveľa motivovanejší a postupne vyrovnali hru aj streleckú bilanciu. Aktivita fialovo-bielych dozrela dvadsať minút pred koncom, keď sa lopta po rohovom kope dostala na vzdialenejšiu žrď, kde dobre číhal Szőcs a upratal ju do siete. Fialovo-bieli sa tešili z vedenia deväť minút. Pred ich pokutovým územím si pripravil dobrú streleckú pozíciu Mráz a loptu z 20 metrov poslal nechytateľme k pravej žrdi. V zápase už viac gólov nepadlo a tak si zverenci trénera Szilárda Németha odviezli spod Dubňa bod.

Góly: 69. Szőcs - 79. Mráz

Rozhodoval: Kiss, ŽK: Jambor, Leitner – Saláta, Abrahám, Krela, Szőcs.

KFC: Bréda: Popovič, Saláta, Szőcs, Šurnovský (63. Pittner), Šimko, Szetei (79. Sidibe), Domonkos (79. Špak), Nguidjol, Matič (63. Krela). Tóth (63. Abrahám). Tréner Sz. Németh.