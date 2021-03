Podstatne silnejší sú na domácom trávniku

Mladí hráči Salky potrebujú nabrať skúsenosti.

17. mar 2021 o 16:34 Roman Guliš

Futbal v Salke sa teší už dlhé roky veľkému záujmu. Mužstvo, ktoré tvoria prevažne vlastní odchovanci, sa môže pýšiť najvyššou návštevnosťou na domácich zápasoch spomedzi všetkých účastníkov V. Ligy – Východ. Aj o tom sme sa porozprávali s predsedom TJ Salka Attilom Demendim.

Predseda klubu TJ Salka Attila Demendi (zdroj: TJ)

Narobila aj vášmu klubu korona problémy pri zostavovaní kádra na sezónu 2020/2021?

V podstate ani nie, nakoľko náš káder zostal pokope. Začali sme trénovať v júni a chlapci boli veľmi motivovaní. Naše mužstvo sme posilnili o skúseného ľavého záložníka a dvadsaťročného útočníka zo Štúrova.

S akými ambíciami ste do nej vstupovali a do akej miery sa na jeseň naplnili?

Pred začiatkom nového súťažného ročníka sme nemali veľké oči. Do súťaže sme vstupovali s mladým, neskúseným kádrom, ale verili sme, že robota, ktorú odviedli chlapci na tréningoch, sa musí časom prejaviť v zápasoch.