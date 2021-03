Poslanci mali podľa radnice na zastupiteľstve v Nových Zámkoch neplatný test

Otestovať sa mohli priamo na mieste rokovania. Známy je už dátum pokračovania zastupiteľstva.

21. mar 2021 o 19:12 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Rokovanie mestského zastupiteľstva minulý týždeň primátor prerušil. Po prvej prestávke totiž rokovanie opustila časť poslancov. Ostali len opoziční poslanci, primátor a pracovníci radnice. Zastupiteľstvo tak trvalo len necelé tri hodiny.

Rokovanie predčasne ukončili

Opoziční poslanci rozhodnutie svojich kolegov nechápu. „Je to nepochopiteľné, nerozumieme tomu, prečo takáto veľká skupina zrazu opustí rokovanie. Toto vôbec nereprezentuje politickú kultúru,“ povedal krátko po predčasnom konci zastupiteľstva poslanec Štefan Pivoda.

„Po ukončení rokovania som sa pred všetkými prítomnými primátora spýtal, prečo nerokujeme častejšie a online ako napríklad mesto Prievidza, ktorá tento rok rokovala online už štyrikrát. Relevantnej odpovede som sa nedočkal,“ povedal Peter Podbehlý, ďalší z poslancov, ktorí neodišli.

Obavy o zdravie

Až 21 bodov programu zastupiteľstva tak ostalo neprerokovaných. Rokovanie poslancov bude pokračovať v stredu 24. marca.

Neskôr vysvitlo, že dôvodom ukončenia rokovania boli obavy o zdravie poslancov. Dvaja opoziční poslanci totiž podľa radnice na mieste odmietli antigénový test, resp. mali sa preukázať neplatným testom.

„Ja som nevedel, kto z poslancov mal podozrenie o nejakých údajných falošných testoch kolegov, ani ktorých poslancov sa to týka. Každopádne, podobný scenár sa v princípe neudial prvýkrát a pán primátor by mohol zvážiť aj môj návrh rokovať online, keďže som mu stihol ešte povedať, že z domu by nikto len tak neušiel,“ povedal poslanec Peter Podbehlý.