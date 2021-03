Býci s cenným víťazstvom nad Detvou

Zvrat nastal na začiatku tretej tretiny.

15. mar 2021 o 15:45 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Extraliga

48.kolo

HC Mikron Nové Zámky – HC 07 WPC Koliba Detva 5:3 (0:1, 0:0, 5:2)

Úvod zápasu bol akýsi vlažný z oboch strán, príliš veľa vzruchu nebolo ani pred jednou bránou. Prvá vážnejšia akcia v zápase priniesla prvý gól, o ktorý sa postarali hostia. Vydaril sa im rýchly brejk, Ľupták našiel presnou prihrávkou pred bránkou nepokrytého Ščurka a tomu už len stačilo vložiť hokejku pred Kiviaha a puk skončil v domácej bránke. O niekoľko minút mohli hostia zvýšiť svoje vedenie, ale Čachovu šancu zlikvidoval Kiviaho. Na rade boli domáci, ale tí si do konca prvej časti hry vážnejšiu príležitosť nevytvorili.

Druhá tretina priniesla niekoľko dobrých príležitostí na oboch stranách, viac ich mali hostia, ale gól z nich nepadol.

Býci mali do tretej tretiny fantastický vstup a už po niekoľkých sekundách vyrovnali, keď Clarke poslal puk na voľného Števuliaka a ten presnou strelou prekonal spoza modrej čiary brankára Lazushina.

Po ďalšej minúte už Novozámčania viedli, keď hosťujúceho brankára prekonal presnou strelou pre zmenu Clarke. Z vedenia sa však Novozámčania príliš dlho netešili. V 46. minúte zahrala Detva krásny protiútok, Cox poslal presnú prihrávku pred bránku na voľného Charbonneua a ten dostal puk do siete.

O tri minúty mohli ísť do vedenia hostia, ale Sýkoru vychytal Kiviaho. Vedenie na svoju stranu mohli v týchto fázach hry strhnúť oba celky, podarilo sa to však Novozámčanom. V 57. minúte vznikol pred bránkou Detvy veľký zmätok, najlepšie sa v ňom zorientoval Iacobellis, ktorý odrazený puk upratal do siete.

Detva sa necelé dve minúty pred koncom rozhodla odvolať brankára, ale bol to Iacobellis, ktorý strelou cez celé klzisko dal štvrtý gól svojho celku. Hostia sa potom pokúsili o nemožné a začiatkom poslednej minúty znížili opäť na rozdiel jediného gólu zásluhou Sýkoru. Posledné slovo v zápase však mali Novozámčania, ktorí zásluhou Rogoňa znova do prázdnej brány uzavreli gólovú účet stretnutia.

Góly a asistencie: 41. Števuliak (Clarke, Holenda), 42. Clarke (Holenda, Andrisík), 57. Iacobellis (Fereta, Jurík), 59. Iacobellis (Kiviaho), 60. Rogoň (Clarke) – 11. Ščurko (Ľupták, V. Fekiač), 46. Charbonneau (Cox, King), 60. Sýkora (Rymsha, Charbonneau). Rozhodovali: Baluška, Goga – Orolín, Konc ml.

N. Zámky: Kiviaho (Lackovič) – Västilä, Hain, Mikuš, Clarke, Holenda, Fereta, Petrík, Šeliga – Jurík, Iacobellis, Varga – Obdržálek, Seppanen, Majdan – Rogoň, Doggeti, Števuliak – Okoličány, Ondrušek, Andrisík.