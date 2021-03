Aj pre Svodín bol rok 2020 jednou veľkou výzvou

Napriek ťažkej pandemickej situácii sa obec snaží zvyšovať svoju atraktivitu.

15. mar 2021 o 12:31 Roman Guliš

Starosta obce Szabolcs Méri nám v krátkom rozhovore priblížil, ako sa im vo Svodíne podarilo napriek obmedzeniam súvisiacich s pandémiou usporiadať tradičné podujatia, aké investičné zámery sa im podarilo zrealizovať a aké majú plány do buúcnosti súvisiace so zvyšovaním atraktivity obce.

Starosta obce Svodín Szabolcs Méri (zdroj: OS)

Ktorá udalosť (rozhodnutie) považujete v minulom roku za najdôležitejšiu pre vašu obec a ako ste sa ňou vysporiadali?

Celý rok 2020 bol sám o sebe aj pre našu obec jednou veľkou výzvou. Napriek nepríjemnej pandémii a mnohým obmedzujúcim opatreniam sa nám podarilo síce nie v plnej miere, ale predsa usporiadať tradičné Obecné dni, niekoľko kultúrnych podujatí a nechýbali ani divadelné večery. Zrekonštruovali sme centrálu skautov, obnovili telocvičňu a upravili chodník vedúci cez park. V ťažkom období, ktoré sme prežívali, musím vyzdvihnúť bezprecedentnú spoluprácu a vynaliezavosť našich občanov. Mnohí šili rúška bez nároku na akúkoľvek odmenu, alebo pomáhali starším ľuďom s nákupmi. Poďakovanie patrí všetkým za akúkoľvek nezištnú pomoc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku na vašu obec a jej obyvateľov?

Súčasná pandemická situácia na Slovensku nie je vôbec lichotivá, čo naznačuje, že ani rok 2021 nebude vôbec ľahký. Financie na chod samospráv zo strany štátu budú určite o nejaké to percento ešte nižšie ako v roku 2020.

Pre rozvoj obce a realizáciu projektových zámerov, vďaka ktorým bude naša obec pre našich obyvateľov i návštevníkov atraktívnejšia, hľadáme a aktívne využívame aj ďalšie možnosti financovania formou čerpania eurofondov a ďalších dotačných schém určených pre samosprávy. Lokalita našej obce v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti nás predurčuje na budovanie dobrých vzťahov s maďarskými aj slovenskými obcami z regiónu.

Obec Svodín aktuálne participuje na partnerských projektoch realizovaných v rámci programu Interreg SK-HU.

Do projektu "CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva sme sa zapojilisize v spolupráci s ďalšími 5 partnermi zo Slovenska (Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa) a 4 mestami z Maďarska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér). Na realizáciu tohto projektu v celkovej hodnote 2 873 580,08 € zapojené obce v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, získali z prostriedkov EÚ nenávratný finančný príspevok2 442 543,06 €. Hodnota projektu za partnera Obec Svodín je 34 850,-€.

Špecifickým cieľomprojektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vybudovania tematických parkov v každom zo zapojených miest založených na ich spoločnej histórii tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa...) inej zapojenej obce. Obec Svodín sa do partnerstva zapojila formou obstarania mobilného pódia, ktoré bude využívané pri kultúrno- spoločenských podujatiach a spoločných seminároch, vďaka čomu sa očakáva nárast počtu návštevníkov zo susedných oblastí. Pódium zatiaľ bolo využité pri otváracom ceremoniáli v Hurbanove, v Šali a v Komárome a veríme, že po uvoľnení pandemických opatrení budeme spoluorganizátormi ďalších spoločných podujatí prispievajúcich k rozvoju turizmu v regióne.

"Cieľom ďalšieho projektu pod názvom "CB_Sales_2.0"ktorý realizujeme v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU je podpora lokálnej produkcie z nášho úrodného kraja. Do projektu s celkovým rozpočtom 439,356.87 €, s finančnou podporou EÚ vo výške 373 453,33 € sme sa zapojili s maďarskými obcami Nagymaros a Bajót a naším cieľom je do konca 2021 vybudovať nové miestne trhy ponúkajúce lokálne produkty.

V tomto roku plánujeme dokončiť obnovu našich chodníkov, do poriadku chceme dať naše cesty a jarky. Po izolačných prácach by mala dostať naša škola novú farbu. Vždy sa však vyskytnú aj mimoriadne výdavky, ako tomu bolo vlani okolo nášho skanzenu, preto si chceme vytvoriť aj určitú rezervu. Na tento rok uvažujeme s vyrovnaným rozpočtom, čiže naše príjmy by sa mali rovnať našim výdavkom. Je pre mňa veľkým potešením, že do našej obce sa vracia čoraz viac mladých ľudí, ktorí vidia potenciál v živote na vidieku. Mladé rodiny by sme chceli podporiť pri výstavbe alebo kúpe ich nových obydlí, pomoc chceme poskytnúť aj pri narodení dieťaťa.

Čaká nás všetkých mimoriadne náročný rok. Ako sa naň pozeráte a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Naši občania presvedčili o svojej súdržnosti, ochote vzájomne si pomáhať aj v doterajšom ťažkom období a ja verím, že tomu bude tak aj naďalej. K tomu, aby sme zvládli aj tento nadchádzajúci rok, to bude nevyhnutné. Všetci túžime po svojom predošlom, bežnom živote bez vírusov, ktorý sme brali tak prirodzene. Chýba nám spoločnosť, pohostinnosť, cestovanie. Napriek tomu by som bol rád, keby sme sa už nevrátili do starých koľají. Zmeňme náš obzor, nedovoľme, aby nás opäť ovládla monotónna rutina. Epidémia koronavírusu nám môže poslúžiť pri opätovnom zbližovaní rodiny. Na dlhšiu dobu boli členovia rodín nútení tráviť čas spoločne, čo ich prinútilo rozprávať sa a prehlbovať vzájomné vzťahy.Tento rok sa musíme nielen postaviť na nohy, ale aj pohnúť správnym smerom.