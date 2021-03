Tržnica v Nových Zámkoch môže otvoriť. Predajcov najprv odstavili, ľuďom sa to nepáčilo

Pandemická situácia v okrese sa pritom zlepšila. Nariadeniu nerozumel ani prevádzkovateľ tržnice.

20. mar 2021 o 10:13 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Od pondelka 22. marca môže byť novozámocká tržnica opäť otvorená. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR povolil prevádzku nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom ovocia, zeleniny, rezaných kvetov, sadeníc, a potravín.

Podmienky ich fungovania upravuje vyhláška k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.



"Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozstupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska," povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Keď ho uzavreli, dvihla sa vlna nevôle

„Budeme cibuľky a reďkovky kupovať vo veľkých reťazcoch, namiesto od malých pestovateľov. Smutné.“

„Nechápem. V obchodoch sa môžeme tlačiť plece na plece, ale na čerstvom vzduchu nakúpiť nemôžeme. Veď aj pohyb v prírode je povolený.“



Aj také boli reakcie ľudí na to, že v Nových Zámkoch v priebehu marca kvôli pandémii uzavreli tržnicu. Až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva.



Miestni predajcovia, hlavne zeleniny a ovocia, a tiež zákazníci, nariadenie neschvaľujú. Obchodné reťazce totiž stále fungujú bez zásadnejších obmedzení.



Okres pritom od pondelka 15. marca patril podľa Covid automatu medzi tri červené okresy na Slovensku, čiže epidemiologická situácia sa v ňom zlepšila. Na tržnici sú k dispozícii iba stánky s potravinami, pečivom, bufet, záhradkárstvo a predaj vencov. Zeleninu možno kúpiť iba v jednom stánku.



Nákup kvetov funguje iba na objednávku. Následne si ich možno vyzdvihnúť ako z výdajného miesta. „Pohyb ľudí je takto úplne minimálny, skoro žiadny. Tržby tiež za nič nestoja,“ povedala predajkyňa kvetov.

Všetky tržnice a trhoviská musia byť (do pondelka 22. marca) podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) zatvorené. No napríklad na Miletičke v Bratislave ste ovocie a zeleninu nakúpili. Telefonicky nám to potvrdil správca tržnice.